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Presenta 45% de avance construcción de calle Chocholtecas en colonia Azteca

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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La obra contempla pavimentación con concreto hidráulico y una inversión de 10 millones de pesos.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas reportó un avance del 45 por ciento en la construcción de la calle Chocholtecas, ubicada en la colonia Azteca, en el tramo comprendido entre las calles Tzetzales y Acolhuas.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que actualmente los trabajos se concentran en la construcción de losas de concreto hidráulico, como parte de un proyecto integral que busca mejorar la infraestructura urbana en la zona.

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La obra incluye además la instalación de infraestructura hidrosanitaria, así como la construcción de banquetas, guarniciones, alumbrado público y trabajos de pintura, con una inversión estimada de 10 millones de pesos.

De acuerdo con lo informado, se interviene una superficie de 3,013 metros cuadrados, la cual será pavimentada con concreto hidráulico, material que permitirá mayor durabilidad de la vialidad y mejores condiciones de movilidad para los habitantes del sector.

Las autoridades municipales destacaron que este tipo de obras también contribuye al incremento en la plusvalía de las viviendas y al desarrollo urbano de la zona, al mejorar la conectividad con vialidades principales.

El funcionario solicitó comprensión a los vecinos por las molestias temporales derivadas de los trabajos, al señalar que una vez concluida la obra se reflejarán mejoras sustanciales en la movilidad y en la calidad de vida de quienes habitan en la colonia.

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