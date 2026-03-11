Participan empresas en jornada de voluntariado en vivero municipal de El Chamizal

Publicidad - LB2 -

Colaboradores de dos maquiladoras apoyaron en labores para fortalecer la producción de árboles destinados a áreas verdes de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Colaboradores de dos empresas maquiladoras participaron en una jornada de voluntariado en el vivero de la Dirección de Parques y Jardines, ubicado en El Chamizal, donde realizaron diversas actividades destinadas a fortalecer la producción de árboles y plantas que posteriormente se utilizan en áreas verdes de la ciudad.

El coordinador de Cultura Sustentable y Enlace Interinstitucional de la dependencia, Víctor Manuel Herrera Correa, informó que en esta jornada participaron trabajadores de Lear Jarudo y Lear Planta Bermúdez, compañías que previamente han colaborado en este tipo de actividades comunitarias.

- Publicidad - HP1

Durante la jornada, los voluntarios fueron organizados en distintos grupos de trabajo para realizar labores como la preparación de bolsas de siembra y la extracción de cepas, procedimiento que consiste en retirar las raíces que permanecen en el suelo después de la tala de un árbol para liberar espacio y permitir la plantación de nuevos ejemplares.

“Este trabajo es físicamente demandante, ya que para retirar una sola cepa se requieren entre cinco y seis personas y alrededor de 30 a 40 minutos de esfuerzo”.

El funcionario destacó que este tipo de apoyo resulta fundamental para el vivero municipal, ya que el personal disponible es limitado y la participación de voluntarios permite avanzar en tareas que requieren mayor esfuerzo o tiempo.

Las jornadas de voluntariado se realizan con el acompañamiento de la organización Fondo Unido, que funge como enlace entre el Gobierno Municipal y empresas interesadas en participar en actividades comunitarias. En esta ocasión participaron 26 colaboradores de Lear Jarudo y 18 de Lear Planta Bermúdez.

Representantes de las empresas explicaron que la participación es voluntaria e incluye personal operativo, administrativo y directivo, lo que permite fortalecer la convivencia entre trabajadores y, al mismo tiempo, contribuir al cuidado del medio ambiente y de los espacios públicos de la ciudad.

De acuerdo con Fondo Unido, más de 100 empresas forman parte actualmente de su red de socios corporativos, lo que ha permitido organizar entre dos y tres jornadas de voluntariado al mes en coordinación con la Dirección de Parques y Jardines.

Finalmente, autoridades municipales invitaron a ciudadanos, asociaciones civiles y empresas a sumarse a estas actividades, acercándose al vivero municipal en horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, donde se asignan distintas labores de apoyo para fortalecer la producción de plantas y árboles destinados a la reforestación de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.