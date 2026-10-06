Participa IMM en mesa sobre salud mental y riesgo suicida

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Personal de Psicología reforzó herramientas de atención ante situaciones de riesgo e intento suicida.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes del área de Psicología de las Unidades de Atención Especializada del Instituto Municipal de las Mujeres participaron en una mesa de trabajo sobre salud mental y atención prehospitalaria para el abordaje del riesgo suicida.

La actividad fue dirigida por el doctor Guillermo Patiño y encabezada por la organización internacional Médicos Sin Fronteras, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental.

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El objetivo del encuentro fue fortalecer las herramientas y conocimientos de las y los profesionales en psicología que brindan atención a personas en contextos de vulnerabilidad o crisis emocional.

Durante la mesa de trabajo se revisaron lineamientos y protocolos que deben implementar las instancias de primer y segundo nivel de atención ante situaciones de riesgo e intento suicida.

Los temas fueron abordados conforme a la Ley General de Salud y la NOM-034-SSA3-2013, enfocada en la calidad de los servicios de atención de urgencias prehospitalarias.

Con esta capacitación, el equipo del IMM reforzó sus herramientas de actuación en Primeros Auxilios Psicológicos y actualizó sus conocimientos sobre la normativa aplicable para realizar canalizaciones oportunas.

La participación del Instituto busca fortalecer la capacidad de respuesta del personal ante situaciones que pudieran requerir intervención especializada, contención inicial o referencia a servicios externos.

De acuerdo con el IMM, estas acciones permiten optimizar la atención que se brinda desde las Unidades de Atención Especializada y mejorar la coordinación con servicios de psiquiatría e instancias de salud correspondientes.

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