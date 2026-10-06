Devela Municipio placa en honor a la maestra Silvia Socorro Terrazas

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El reconocimiento fue encabezado por el Municipio y la Sección 42 del SNTE para honrar la trayectoria de la docente juarense.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Educación, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 42 realizaron la develación de la placa del Maestro Ilustre en honor a la profesora Silvia Socorro Terrazas Estrada.

El presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, acudió al evento y destacó la trayectoria de la docente, a quien reconoció por su aportación a la educación y por su participación en la vida pública de Ciudad Juárez.

“Fue una docente que entregó su vida a lo más importante que tenemos en el país, que es la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

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Durante su mensaje, el alcalde señaló que la maestra Terrazas no solo mantuvo una vocación de enseñanza, sino que también buscó contribuir desde otros espacios al desarrollo de la sociedad juarense.

Ortiz Orpinel expresó que el reconocimiento representa un agradecimiento público a la labor de la profesora, cuya memoria, dijo, permanecerá entre quienes conocieron su trabajo en las aulas y en el servicio público.

Por su parte, Manuel Quiroz Carbajal, secretario general de la Sección 42 del SNTE, señaló que la trayectoria de Silvia Socorro Terrazas dejó una huella importante en el magisterio chihuahuense.

“Hoy honramos la trayectoria, el trabajo del maestro y representa el trabajo de la columna más imborrable que es la docencia”.

Durante la ceremonia, Flor Karime y Silvia Karina Rodríguez Terrazas compartieron una reseña sobre la vida personal y profesional de su madre, en la que recordaron su vocación docente, su compromiso social y su papel como madre.

Silvia Socorro Terrazas nació el 24 de junio de 1947 en Manuel Benavides, Chihuahua, y comenzó su labor como maestra rural en Coyame, donde inició una trayectoria marcada por la educación y el servicio a la comunidad.

A los 28 años llegó a Ciudad Juárez para desempeñarse como maestra de primaria en la Escuela Gregorio M. Solís, y posteriormente asumió distintas responsabilidades en el ámbito educativo, directivo y sindical.

A lo largo de su carrera fue maestra, directora, inspectora, dirigente sindical y servidora pública. También participó como regidora de 1986 a 1989 y cubrió en dos ocasiones el interinato del presidente municipal.

Sus hijas destacaron que, más allá de los cargos y reconocimientos, la maestra Silvia Terrazas mantuvo siempre una identidad profundamente ligada a la docencia y a su familia.

La placa de Maestro Ilustre fue develada como un reconocimiento a una vida dedicada a la educación, al servicio público y a la memoria del magisterio en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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