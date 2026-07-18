Lleva Municipio apoyos alimentarios del programa Cruzada por tu Familia a Samalayuca

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La estrategia busca acercar despensas a comunidades alejadas para facilitar el acceso a los programas sociales municipales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social llevó el programa “Cruzada por tu Familia” al poblado de Samalayuca, donde entregó apoyos alimentarios como parte de la estrategia para acercar los programas sociales a las comunidades más alejadas de la zona urbana.

El director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, informó que estas jornadas buscan evitar que las familias tengan que trasladarse hasta Ciudad Juárez para recibir los beneficios, facilitando así el acceso a los apoyos municipales.

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“Sabemos que para muchas personas es muy complicado acudir hasta la ciudad para recibir algún apoyo, por eso acercamos las despensas directamente a sus comunidades”.

El funcionario explicó que el programa mantiene un crecimiento constante conforme más ciudadanos solicitan incorporarse al padrón de beneficiarios, por lo que las solicitudes continúan siendo evaluadas para integrarlas en futuras entregas.

Vallejo Quintana señaló que esta estrategia responde a la instrucción del alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel de extender la cobertura de los programas sociales hacia las comunidades que enfrentan mayores dificultades de acceso debido a su ubicación geográfica.

Asimismo, destacó que el objetivo es garantizar que los apoyos lleguen de manera directa a quienes más los necesitan, reduciendo costos y tiempos de traslado para las familias beneficiarias.

“Es una actividad que realizamos en cada una de las ediciones del programa”.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal informó que continuará fortaleciendo el programa “Cruzada por tu Familia”, mediante la entrega de apoyos alimentarios en comunidades del municipio, con el propósito de contribuir al bienestar de las familias y ampliar la cobertura de los programas de asistencia social.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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