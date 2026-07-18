Lleva Centros Comunitarios el Sexto Festival CruzArte al Kilómetro 20

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El evento reunió a niñas, niños y familias en una jornada de actividades artísticas para fomentar la cultura y la convivencia comunitaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios inauguró el Sexto Festival CruzArte en el Centro Comunitario Kilómetro 20, con el propósito de fortalecer el tejido social mediante actividades culturales y ofrecer un espacio para que niñas, niños y jóvenes compartan el talento desarrollado en los talleres artísticos.

El acto inaugural fue encabezado por el coordinador de Cultura de la dependencia, Miguel Ángel Mendoza, en representación del director general, Luis Fernando Rodríguez Giner. También participaron la encargada de despacho del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Ogla Lisette Olivas; la coordinadora de zona de Centros Comunitarios, Mirna Hernández, y la responsable del Centro Comunitario Kilómetro 20, Marina Deiva.

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“Con gran entusiasmo llevamos a cabo este Sexto Festival CruzArte, que tiene como propósito mostrar los talentos artísticos que se desarrollan en nuestros Centros Comunitarios, además de ofrecer un espacio de esparcimiento y convivencia para las familias”.

Durante la jornada se presentó una exposición de trabajos elaborados por alumnas y alumnos del taller de artes plásticas, además de diversas presentaciones artísticas preparadas por usuarios de distintos Centros Comunitarios.

La representante del IPACULT destacó la colaboración entre ambas dependencias para acercar actividades culturales a diferentes sectores de la ciudad y reconoció la participación de las niñas y niños que formaron parte de la muestra artística.

“El arte nos permite hacer una pausa en el día a día y fortalecer nuestro desarrollo integral. Gracias a quienes forman parte de este Centro Comunitario y hacen posible que estos espacios cobren vida a través de la cultura”.

El Gobierno Municipal señaló que el Festival CruzArte forma parte de las acciones para ampliar el acceso a la cultura y promover la convivencia familiar, al ofrecer espacios donde la comunidad puede participar en actividades artísticas y fortalecer la integración social en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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