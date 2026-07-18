Encabeza alcalde campaña preventiva por temporada de lluvias en el norponiente de Ciudad Juárez

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El Gobierno Municipal inició recorridos informativos para promover medidas de prevención ante el periodo de monzones y reducir riesgos para la población.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel encabezó el arranque de la campaña “Protejamos a nuestra familia durante la temporada de lluvias” en el sector norponiente de Ciudad Juárez, con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención ante las precipitaciones asociadas a la actual temporada de monzones.

La estrategia contempla recorridos casa por casa por parte de cuadrillas de las direcciones de Protección Civil y Desarrollo Social, que distribuyen información sobre las acciones que las familias pueden realizar para protegerse en caso de una emergencia.

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“Hoy les puedo decir que estamos mejor que otros años en los que nos han sorprendido las lluvias, porque hemos tomado la experiencia para poder actuar antes de que ocurran las situaciones que afecten a la comunidad”.

El presidente municipal explicó que la campaña se preparó durante los últimos tres meses y forma parte de una estrategia integral que incluye el programa Juárez Amanece Limpio, mediante el cual se retiran llantas, tiliches y basura de distintos sectores para disminuir el riesgo de inundaciones y prevenir problemas de salud pública derivados de la acumulación de desechos.

Asimismo, exhortó a la población a mantener limpios patios, azoteas y desagües, además de evitar arrojar basura en calles y arroyos, con el fin de facilitar el flujo del agua durante las lluvias.

El director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, señaló que el objetivo es acercar la información directamente a los habitantes para que conozcan cómo actuar antes y durante una contingencia, ya que la prevención puede reducir significativamente los riesgos.

“La intención es llegar y tocar a las puertas de los ciudadanos para decirles cómo pueden actuar ante una situación de emergencia”.

Como parte de la campaña, la Coordinación General de Comunicación Social también mantiene una estrategia de difusión en medios de comunicación, con recomendaciones como preparar una mochila de emergencia con documentos, medicamentos, agua y una linterna; identificar rutas de evacuación y lugares seguros; no cruzar arroyos con corriente; alejarse de bardas y cerros por riesgo de derrumbes, y desconectar aparatos eléctricos si el agua ingresa a la vivienda.

Las autoridades reiteraron que las personas que habitan cerca de arroyos deben evacuar de inmediato cuando aumente el nivel del agua y seguir en todo momento las indicaciones del personal de Protección Civil.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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