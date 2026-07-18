Destaca alcalde de Juárez importancia de conservar el mismo huso horario que El Paso

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Héctor Ortiz Orpinel afirmó que la sincronización horaria es clave para la actividad económica, el comercio y la dinámica fronteriza entre ambas ciudades.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde Héctor Ortiz Orpinel destacó la importancia de que Ciudad Juárez y El Paso conserven el mismo huso horario, al señalar que la estrecha relación económica, comercial, laboral y social entre ambas ciudades hace indispensable mantener la sincronización para evitar afectaciones a la región fronteriza.

Las declaraciones del edil surgieron ante la posibilidad de cambios en la legislación sobre el horario en Estados Unidos. Explicó que el Gobierno Municipal analiza el alcance de las modificaciones propuestas y sus posibles implicaciones antes de emitir una postura oficial.

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Ortiz Orpinel señaló que compartir el mismo horario facilita la operación de la industria maquiladora, el comercio y los cruces internacionales, al reducir confusiones y tiempos de inactividad en una de las zonas fronterizas con mayor intercambio económico entre México y Estados Unidos.

Recordó que la franja fronteriza del norte de México, incluida Ciudad Juárez, mantiene un Horario Estacional de la Frontera Norte, mecanismo que permite conservar la sincronización con las ciudades vecinas de Estados Unidos, en apego a la legislación vigente.

“Entonces yo creo que no va a afectar en ese sentido, siempre y cuando se mantenga ese mismo horario, ya una vez que determinemos bien cómo va a funcionar, si se mantiene el mismo horario aquí en Juárez que en El Paso, no hay ninguna afectación”.

El alcalde recordó que anteriormente la ciudad estuvo sujeta al mismo esquema horario que el resto del país, pero posteriormente recuperó un horario diferenciado debido a su condición fronteriza y a la necesidad de mantener la coordinación con El Paso para favorecer la actividad económica.

Finalmente, indicó que el Gobierno Municipal esperará los resultados del análisis jurídico y técnico sobre los posibles cambios antes de fijar una postura formal, aunque reiteró que la prioridad será preservar la integración económica y la operatividad de la frontera entre Juárez y El Paso.

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