Detectan operativo federal con cateos en Parral sin información oficial

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La presencia de elementos de la SSPC y del Ejército Mexicano generó expectativa tras la realización de al menos cuatro diligencias en distintos sectores de la ciudad.

Hidalgo del Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México en Hidalgo del Parral ha generado expectativa durante los últimos días, luego de que trascendiera la realización de al menos cuatro cateos en distintos puntos del municipio, sin que hasta el momento exista información oficial sobre los resultados de las diligencias.

De acuerdo con información recabada por este medio, los operativos se habrían llevado a cabo en un domicilio de la avenida Zaragoza, otro en el sector Centro, uno más en la colonia Héroes de la Revolución y un cuarto en la colonia Almanceña. Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad federal había confirmado personas detenidas, aseguramientos o los motivos de las intervenciones.

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Fuentes consultadas señalaron que los agentes federales se desplazaban en vehículos particulares, lo que dificultó que la población identificara a la corporación a la que pertenecían. En la ciudad, los elementos son identificados de manera coloquial como los “Harfuch”, en referencia al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Vecinos de los sectores donde se desarrollaron las diligencias reportaron la movilización de las fuerzas federales y manifestaron haber presenciado los cateos, aunque no hubo información oficial que permitiera conocer el alcance de las acciones o sustentar las versiones sobre su desarrollo.

Las fuentes también indicaron que personal del Ejército Mexicano participó únicamente en labores de seguridad perimetral, mientras que las diligencias habrían sido ejecutadas por elementos de la SSPC como parte de la estrategia federal de seguridad.

Hidalgo del Parral es considerado un punto estratégico en el sur de Chihuahua por su ubicación como corredor de comunicación entre la región serrana y otras rutas del estado, situación que ha motivado en distintas ocasiones el despliegue de operativos federales.

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