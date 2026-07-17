Repara JMAS hundimiento en red de alcantarillado de la avenida Ejército Nacional

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Las labores en el cruce con Jacinto Benavente concluirán en aproximadamente dos días tras el colapso de una tubería provocado por las lluvias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez inició trabajos para reparar un hundimiento en la red de alcantarillado ubicado sobre la calle Jacinto Benavente, en su cruce con la avenida Ejército Nacional, en la colonia Casas Grandes, luego de las lluvias registradas recientemente en la ciudad.

De acuerdo con la descentralizada, el daño fue provocado por el colapso de la infraestructura sanitaria, por lo que se realiza el reemplazo de la tubería de concreto afectada por una nueva línea de PVC, con el fin de restablecer el funcionamiento de la red.

“Se realizará la reposición de 18 metros lineales de tubería de 30 pulgadas.”

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La arquitecta Ileana Baca, del Departamento de Alcantarillado del Distrito 1, explicó que las precipitaciones ocasionaron el hundimiento, lo que hizo necesaria la sustitución del tramo dañado para evitar mayores afectaciones.

Para ejecutar las obras, la JMAS emplea maquinaria especializada, entre la que se encuentran un rotomartillo para perforación de pavimento, un dompe, un camión de volteo, una retroexcavadora y una cuadrilla operativa.

La dependencia estimó que las labores tendrán una duración aproximada de dos días, tras lo cual se restablecerá la circulación vehicular en el área intervenida.

Asimismo, aclaró que este hundimiento no guarda relación con otro que fue atendido anteriormente en el mismo crucero. En esta ocasión, el daño se presentó en el carril central debido al ingreso de agua pluvial al colector a través de una rejilla pluvial.

La JMAS exhortó a los automovilistas a tomar precauciones, utilizar rutas alternas y considerar posibles afectaciones al tránsito mientras concluyen los trabajos de reparación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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