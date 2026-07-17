Iniciará JMAS bacheo en la calle Montebello tras concluir obras hidráulicas

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Los trabajos se realizarán del 20 al 25 de julio y mantendrán un carril abierto para reducir afectaciones a la circulación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez anunció que del 20 al 25 de julio llevará a cabo trabajos de bacheo en 430 metros de la calle Montebello, luego de concluir la instalación de una línea de distribución de agua tratada y la reposición de la red de drenaje sanitario en ese sector de la ciudad.

Las labores abarcarán el tramo comprendido entre las calles Luis Rey y Misiones del Sur y se desarrollarán en dos etapas para mantener la circulación vehicular. En una primera fase se realizará el fresado del carril izquierdo y posteriormente del derecho, para después colocar la nueva carpeta asfáltica, manteniendo en todo momento al menos un carril habilitado para el tránsito local.

“Ya se concluyó con la instalación de tubería en la zona, por lo que a partir de este lunes realizaremos el fresado de la calle Montebello, en un tramo que comprende desde la calle Luis Rey hasta la Misiones del Sur, para bachear un total de 430 metros lineales.”

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La JMAS informó que utilizará maquinaria especializada para retirar aproximadamente cuatro centímetros de pavimento y posteriormente colocar nuevo material asfáltico, con el objetivo de rehabilitar la vialidad una vez concluidas las obras subterráneas.

Como medida para disminuir las afectaciones al tránsito, el organismo recomendó utilizar como rutas alternas las calles Colegio México y San Antonio, mientras que el acceso para los residentes del sector permanecerá disponible durante el desarrollo de los trabajos. Además, señaló que las labores fueron programadas durante el periodo vacacional para aprovechar la disminución del flujo vehicular en la zona, donde se ubica el jardín de niños Juana de Arco.

Los trabajos forman parte del proyecto de instalación de una nueva línea de distribución de agua tratada de 8 y 4 pulgadas de diámetro para abastecer los fraccionamientos Hacienda de Aragón, Misiones del Sur, Residencial Hacienda, Jardines del Bosque, Residencial Pueblo del Sol y los condominios Las Placitas I y II, así como de la reposición de la red de drenaje sanitario sobre la calle Montebello.

“Con esta obra se está suministrando agua tratada para el riego de 12 parques de la zona, evitando que se utilice agua potable para regar las áreas verdes.”

La JMAS agradeció la comprensión de vecinos y automovilistas por las molestias temporales y señaló que la obra permitirá fortalecer la infraestructura hidráulica y sanitaria del sector, además de promover el uso de agua tratada para el mantenimiento de espacios públicos.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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