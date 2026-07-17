Hemos olvidado dialogar

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Vivimos en una época de extraordinarios avances tecnológicos. Hoy podemos comunicarnos en segundos con cualquier persona del mundo, conocer acontecimientos en tiempo real y acceder a una cantidad ilimitada de información. Sin embargo, paradójicamente, nunca había resultado tan difícil dialogar.

La diferencia de opiniones, que debería enriquecer nuestras ideas, se ha convertido con demasiada frecuencia en motivo de confrontación. Las redes sociales son un ejemplo cotidiano. Basta expresar un punto de vista distinto para recibir descalificaciones, burlas o agresiones. Se responde antes de comprender; se juzga antes de escuchar.

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Esta realidad también se refleja en la política, en los centros de trabajo, en las escuelas e incluso dentro de nuestras propias familias. Pareciera que hemos sustituido el diálogo por el monólogo y la reflexión por la reacción inmediata.

Dialogar no significa renunciar a nuestras convicciones ni ceder en aquello que consideramos justo. Dialogar significa reconocer la dignidad del otro, aceptar que ninguna persona posee toda la verdad y comprender que siempre existe la posibilidad de aprender de quien piensa diferente.

En mi ejercicio profesional como abogado y Facilitador Privado he comprobado que la mayoría de los conflictos no nacen por la maldad de las personas, sino por la falta de comunicación. Herencias que dividen familias durante décadas; matrimonios que pudieron salvarse con una conversación sincera; sociedades mercantiles que fracasan por orgullo; vecinos enfrentados por asuntos que jamás debieron llegar a un juzgado.

Con frecuencia, el verdadero problema no es jurídico. Es humano.

Cuando desaparece la disposición para escuchar, el conflicto comienza a crecer hasta convertirse en un litigio costoso, doloroso y, muchas veces, irreversible. Los tribunales cumplen una función indispensable dentro del Estado de Derecho, pero ninguna sentencia puede devolver los años perdidos entre hermanos que dejaron de hablarse, entre padres e hijos separados por el resentimiento o entre amigos cuya confianza se rompió por no haber dialogado a tiempo.

Nuestra Constitución reconoce el acceso a la justicia como un derecho fundamental. Pero esa justicia no debe entenderse únicamente como la resolución de un juez. También comprende la posibilidad de construir acuerdos mediante el entendimiento, el respeto y la voluntad de las partes. Los mecanismos alternativos de solución de controversias representan precisamente esa visión: privilegiar la cultura de la paz sobre la cultura de la confrontación.

México necesita buenos jueces, buenos abogados y buenas leyes. Pero necesita todavía más ciudadanos capaces de escucharse con serenidad.

La educación juega aquí un papel decisivo. Desde la infancia deberíamos enseñar que discrepar no convierte al otro en enemigo; que defender nuestras ideas jamás autoriza el insulto; que el respeto no depende de coincidir, sino de reconocer el valor de cada ser humano.

La familia sigue siendo la primera escuela del diálogo. Cuando los hijos observan a sus padres resolver sus diferencias mediante la conversación respetuosa, aprenden una lección que difícilmente olvidarán. En cambio, cuando crecen rodeados de gritos, descalificaciones o violencia, terminan creyendo que esa es la forma natural de enfrentar los desacuerdos.

También los medios de comunicación y las plataformas digitales tienen una enorme responsabilidad. Informar no debería significar alimentar el odio ni convertir cada diferencia en un espectáculo. Una sociedad mejor informada también debe ser una sociedad más dispuesta a escuchar.

Quizá el mayor desafío de nuestro tiempo no sea hablar más, sino escuchar mejor.

Escuchar exige paciencia, humildad y la disposición de reconocer que el otro también tiene una historia, razones, preocupaciones y sentimientos. Escuchar no nos hace más débiles; nos hace más sabios.

Vivimos tiempos complejos, pero también tiempos de oportunidad. Cada conversación respetuosa, cada acuerdo alcanzado y cada conflicto resuelto mediante el entendimiento fortalece el tejido social y devuelve confianza a nuestras comunidades.

Estoy convencido de que la paz no se construye únicamente en los tribunales, en los congresos o en los gobiernos. La paz comienza en el hogar, continúa en la escuela, se fortalece en el trabajo y se consolida cuando aprendemos a dialogar con quien piensa distinto.

Porque, al final, las palabras pueden dividir a las personas, pero también tienen el extraordinario poder de reconciliarlas.

Ojalá no olvidemos nunca que el diálogo no es señal de debilidad. Es, quizá, la más alta expresión de inteligencia, de respeto y de auténtica civilidad.

Héctor Molinar Apodaca Facilitador Privado #24

Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.

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