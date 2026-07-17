Sheinbaum anuncia acceso gratuito al Parque del Jaguar y reduce tarifas en Tulum

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El Plan Tulum Renace contempla nuevas cuotas para la zona arqueológica, movilidad eléctrica y mejoras en infraestructura turística.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la implementación del Plan Tulum Renace, una estrategia que contempla el acceso gratuito al Parque del Jaguar para visitantes nacionales, la reducción de las tarifas para ingresar a la Zona Arqueológica y al Área Natural Protegida, así como una serie de acciones para fortalecer la infraestructura y los servicios turísticos en Tulum, Quintana Roo.

Las medidas serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor. Con el nuevo esquema, los visitantes nacionales pagarán 80 pesos para acceder a la Zona Arqueológica y al Área Natural Protegida, mientras que los turistas extranjeros cubrirán una tarifa de 265 pesos, montos que representan una disminución respecto a los costos vigentes.

“Si un visitante quiere entrar al parque y ver de lejos el sitio arqueológico, lo puede hacer sin problema y disfrutar de todos los servicios del parque totalmente gratuitos, solamente pagaría 20 pesos por subir al transporte eléctrico.”

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La mandataria explicó que quienes únicamente deseen ingresar al Parque del Jaguar o acceder a las playas públicas podrán hacerlo sin costo, mientras que el uso del sistema de transporte eléctrico tendrá una cuota de 20 pesos. Asimismo, indicó que los ingenieros militares modificarán el acceso principal al parque, construirán un estacionamiento ecológico en la entrada sur y fortalecerán la conexión con el Centro de Atención a Visitantes (CATVI), el museo y la zona norte del complejo.

“El turista internacional por hacer todo el recorrido pagará 265 pesos, que es también una reducción muy muy significativa.”

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que el Plan Tulum Renace integra diez acciones estratégicas, entre ellas la implementación de un sistema de movilidad eléctrica, un modelo de atención al visitante con apoyo de la Guardia Nacional, programas de certificación para prestadores de servicios turísticos, un nuevo sistema de transporte público, campañas permanentes de promoción del destino y un programa para atraer nuevas rutas aéreas y mejorar la conectividad entre el Aeropuerto Internacional de Tulum y el centro de la ciudad.

La funcionaria añadió que estas medidas complementan las acciones emprendidas desde 2025 para fortalecer la actividad turística en Tulum, entre las que destacan la apertura de accesos públicos a las playas, la actualización de instrumentos de desarrollo urbano y manejo ambiental, programas de certificación turística, estrategias de limpieza de sargazo y la próxima inauguración del proyecto Tulum Iluminado–Zona Arqueológica.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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