Exige Cruz Pérez Cuéllar a Maru Campos enfocarse en gobernar y respaldar coordinación con Federación

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El alcalde con licencia defendió a la presidenta Claudia Sheinbaum y acusó a la mandataria estatal de descuidar las necesidades de Chihuahua.

Chihuahua (ADN/Arturo Hernández) – Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez y aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, respondió a las críticas de la gobernadora Maru Campos hacia la presidenta Claudia Sheinbaum y sostuvo que la administración estatal debe concentrarse en atender las necesidades de la población en lugar de mantener una confrontación política con el Gobierno de México.

El político morenista afirmó que la mandataria estatal destina tiempo y recursos públicos a promover agendas partidistas, mientras, aseguró, persisten demandas de atención en distintas regiones del estado. Añadió que la ciudadanía espera resultados en materia de gobierno y mayor presencia en los municipios y comunidades de Chihuahua.

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“Gobernadora, el buen juez por su casa empieza. Mientras usted utiliza sus redes sociales, los recursos de las y los chihuahuenses y su tiempo para atacar a la presidenta y a nuestro movimiento, miles y miles de chihuahuenses la están esperando a donde usted nunca va: a sus municipios, a sus comunidades”.

Pérez Cuéllar sostuvo que el mandato otorgado por la ciudadanía implica responder a las necesidades de la entidad y no permanecer en una dinámica de confrontación política. Asimismo, consideró que la falta de presencia territorial refleja un abandono de las responsabilidades propias del Ejecutivo estatal.

“Las y los chihuahuenses exigimos resultados, para eso la eligieron. En lugar de andar haciendo campaña y promoviendo a su partido e intereses extranjeros, póngase a trabajar y, si no, renuncie”.

El aspirante morenista también reiteró la importancia de mantener una coordinación entre el Gobierno del Estado y la Federación, al señalar que la colaboración institucional es necesaria para impulsar el desarrollo de Chihuahua y atender las principales necesidades de la población.

Finalmente, hizo un llamado a dejar de lado las diferencias políticas y privilegiar el trabajo conjunto con el Gobierno Federal, al considerar que ello permitirá fortalecer las acciones en beneficio de las y los chihuahuenses.

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