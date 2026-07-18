Lleva Municipio programa Punto Limpio a Riberas del Bravo

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La estrategia busca facilitar el desecho de residuos voluminosos y reforzar las acciones de limpieza que se realizan en el sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia instaló contenedores del programa Punto Limpio a tu Colonia en el fraccionamiento Riberas del Bravo, como parte de las acciones para mejorar el entorno urbano y complementar las labores del programa Juárez Amanece Limpio que se desarrollan en las nueve etapas del sector.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que esta estrategia tiene como objetivo ofrecer a los habitantes un espacio adecuado para depositar objetos de gran tamaño y evitar que sean abandonados en calles o predios baldíos.

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“La colocación de los contenedores busca facilitar a los vecinos la disposición adecuada de objetos voluminosos, evitando que sean abandonados en la vía pública o en predios baldíos”.

Los contenedores fueron colocados en cuatro puntos del fraccionamiento: en el parque ubicado en las calles Rivera del Peñal y Rivera del Cañón, en la etapa 3; en un terreno de las calles Rivera Lerma y Rivera del Niágara, en la etapa 5; en el parque de las calles Rivera del Cozumel y Siglo XXI, en la etapa 7; y en el parque localizado en Rivera Olimpo y Rivera de la Cordillera, en la etapa 8.

El funcionario explicó que esta acción forma parte del trabajo coordinado que realizan diversas dependencias municipales para mejorar la imagen urbana y recuperar espacios públicos en Riberas del Bravo.

Asimismo, invitó a las familias del sector a utilizar los contenedores para desechar tiliches, muebles, colchones, llantas de uso doméstico y otros residuos de gran tamaño, con el propósito de mantener limpias las calles y áreas comunes.

“La colaboración de la ciudadanía es fundamental para el éxito de estas acciones”.

La Dirección de Limpia recordó que los Puntos Limpios tienen reglas de operación, por lo que no está permitido depositar tierra, escombro ni residuos peligrosos, además de que su uso está restringido para desponchadoras. El Gobierno Municipal exhortó a la población a utilizar estos espacios de manera responsable y evitar la disposición clandestina de desechos.

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