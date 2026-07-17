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Reconoce SSPM a 60 policías destacados y premia trayectoria de 13 elementos

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POR Redacción ADN / Agencias
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La corporación entregó estímulos y reconocimientos por desempeño y años de servicio durante una ceremonia realizada en la Academia Municipal de Policía.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) reconoció a 60 agentes como “Policía del Mes” y distinguió a 13 elementos por cumplir 10, 15 y 20 años de servicio, durante una ceremonia celebrada en la Academia Municipal de Policía.

Los agentes galardonados recibieron un estímulo económico, un reconocimiento y una despensa básica, esta última otorgada con el apoyo de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y Grupo S-Mart, en reconocimiento a las acciones relevantes realizadas durante el último mes y a su desempeño en labores de seguridad.

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Asimismo, la corporación entregó reconocimientos especiales a 13 integrantes por su permanencia y trayectoria institucional, destacando su compromiso, lealtad y vocación de servicio a lo largo de una década o más dentro de la SSPM.

“Felicitó a las y los elementos galardonados, reconociendo el esfuerzo que realizan diariamente para proteger a la ciudadanía y exhortándolos a continuar desempeñando sus funciones con responsabilidad, disciplina y sentido de servicio.”

Durante el acto, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, reconoció el trabajo cotidiano de las y los policías y los exhortó a mantener el compromiso con la seguridad de la población.

En la ceremonia participaron también Alberto Martínez de León, gerente corporativo del Centro de Distribución S-Mart; Rocío Violeta García Medina, directora de la Academia Municipal de Policía; Jesús Manuel García Reyes, coordinador general de Seguridad Vial, y Jesús Moctezuma Sánchez, coordinador general de la SSPM, quienes entregaron los reconocimientos y estímulos a los elementos distinguidos.

“La SSPM refrenda su compromiso de reconocer el esfuerzo, la entrega y la vocación de servicio de quienes trabajan todos los días para salvaguardar la seguridad y el bienestar de las familias juarenses.”

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