Capacita IPACULT a su personal en responsabilidades administrativas y transparencia

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La formación abordó obligaciones de las personas servidoras públicas, rendición de cuentas y el marco legal en materia de responsabilidades administrativas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) impartió una capacitación a su personal sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objetivo de fortalecer el desempeño de las personas servidoras públicas y promover una cultura de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

La jornada fue impartida por personal del Órgano Interno de Control, en cumplimiento de las atribuciones establecidas en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez y en concordancia con los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción.

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Durante la capacitación se revisaron las principales obligaciones de las y los servidores públicos, con énfasis en el cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, así como de los valores contenidos en el Código de Ética, entre ellos la disciplina, el profesionalismo, la objetividad, la integridad y la rendición de cuentas.

Asimismo, se recordó que el Municipio administra recursos provenientes de los gobiernos federal y estatal, por lo que se realizan auditorías para verificar su correcta aplicación. En ese contexto, se destacó la importancia de documentar y justificar adecuadamente el uso del presupuesto destinado a programas y servicios públicos.

“Este tipo de capacitaciones contribuyen a fortalecer la responsabilidad, el profesionalismo y el compromiso del personal con el servicio público, además de brindar herramientas para desempeñar sus funciones con estricto apego a la normatividad vigente.”

La capacitación también incluyó información sobre las etapas del procedimiento de responsabilidad administrativa, las autoridades encargadas de la investigación y resolución de los casos, así como los derechos de audiencia y defensa de las personas servidoras públicas.

Además, se explicaron las posibles sanciones previstas en la legislación, que pueden comprender amonestaciones, suspensiones, destituciones, inhabilitaciones temporales y sanciones económicas, de acuerdo con la gravedad de las conductas.

La actividad estuvo a cargo de Luis Alberto Castor Montes, titular de la Dirección de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control, y de la capacitadora Diana Isabel Ríos Chávez, quienes compartieron el contenido técnico de la normativa con el personal del instituto.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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