Habilita Municipio alberca del Centro Comunitario Francisco I. Madero para temporada vacacional

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El espacio recreativo abrirá al público el 21 de julio con un costo de recuperación de 30 pesos por persona.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, a través de la Dirección General de Centros Comunitarios, anunció la apertura de la alberca del Centro Comunitario Francisco I. Madero, que comenzará a operar el 21 de julio como una opción de recreación para las familias durante el periodo vacacional de verano.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, invitó a la población, en especial a los habitantes de las colonias cercanas, a aprovechar este espacio, que fue acondicionado para ofrecer un ambiente seguro y adecuado para niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

“La invitación es para todas las familias juarenses, especialmente para quienes viven en las colonias aledañas al Centro Comunitario Francisco I. Madero. Queremos que aprovechen este espacio que se encuentra limpio, seguro y listo para recibirlos durante estas vacaciones.”

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La alberca ofrecerá servicio de martes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, mientras que los sábados y domingos permanecerá abierta de 10:00 a 17:00 horas.

El acceso tendrá un costo de recuperación de 30 pesos por persona, recurso que será destinado al mantenimiento de la alberca y de las instalaciones para garantizar su funcionamiento y conservación.

El Centro Comunitario Francisco I. Madero se ubica en calle Juan Balderas número 4197, en la colonia Francisco I. Madero, donde las familias podrán acceder al espacio durante la temporada vacacional.

“El objetivo es ofrecer espacios públicos dignos, seguros y accesibles que promuevan la sana convivencia, la recreación y el bienestar de las familias juarenses durante el periodo vacacional.”

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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