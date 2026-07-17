Lleva Desarrollo Social apoyos alimentarios a familias del Valle de Juárez

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Cerca de mil hogares de comunidades rurales recibieron despensas mediante el programa “Cruzada por tu Familia”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social del Gobierno Municipal realizó una jornada de entrega de apoyos alimentarios en comunidades del Valle de Juárez, donde alrededor de mil familias fueron beneficiadas a través del programa “Cruzada por tu Familia”.

El director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, informó que esta estrategia se lleva a cabo un día después de cada jornada de distribución en la zona urbana, con el propósito de acercar los apoyos a habitantes de comunidades rurales que enfrentan mayores dificultades para trasladarse hasta la ciudad.

“Son alrededor de mil familias las que se benefician en la zona rural. Es un padrón que ha ido creciendo en cada edición y seguimos recibiendo solicitudes de personas interesadas en incorporarse al programa.”

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El recorrido inició en el poblado de El Millón y continuó por Tres Jacales, La Colorada, San Agustín, San Isidro, Loma Blanca y El Sauzal, donde personal de la dependencia distribuyó despensas a las familias registradas en el programa. El funcionario adelantó que en aproximadamente dos semanas se realizará una nueva jornada de entrega para los habitantes del Valle de Juárez.

Durante la actividad, vecinos de distintas comunidades señalaron que, además del apoyo alimentario, en los últimos años han recibido obras y servicios públicos como alumbrado, pavimentación e infraestructura mediante programas municipales.

La coordinadora del Comité de Vecinos de El Millón, Ramona Elías, destacó que las despensas representan un respaldo para las familias de la comunidad y reconoció las obras ejecutadas a través del Presupuesto Participativo. En Tres Jacales, Elizabeth Piña Serrano afirmó que el apoyo resulta de utilidad para la alimentación de su familia, mientras que en el ejido Jesús Carranza, Anastasia Vargas agradeció los programas sociales y anunció la próxima entrega de tinacos para almacenamiento de agua.

“Es un apoyo muy bueno porque muchas personas lo necesitan. También hemos recibido alumbrado público y pavimentación en algunas calles; poco a poco hemos visto mejoras para nuestra comunidad.”

En San Agustín, Irma Graciela Solís Álvarez, secretaria del Comité de Vecinos, señaló que las despensas benefician principalmente a personas adultas mayores y familias con pocas oportunidades de empleo. El Gobierno Municipal informó que estas jornadas forman parte de la estrategia para acercar apoyos sociales a las comunidades rurales y fortalecer la atención en las zonas con mayores necesidades del municipio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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