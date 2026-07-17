Resguardará Seguridad Vial carrera pedestre “Corre por tu Salud” este domingo

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La corporación desplegará un operativo con 118 agentes y realizará cierres viales en la zona del Pronaf y avenida De las Américas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial implementará este domingo 19 de julio un operativo especial para resguardar la carrera pedestre “Corre por tu Salud”, organizada por el Centro Médico de Especialidades (CME), con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los participantes y mantener el orden en la circulación vehicular.

El dispositivo iniciará a las 6:30 de la mañana y contará con la participación de 118 policías viales, apoyados por 16 patrullas y seis motocicletas, cuyos elementos acompañarán el recorrido de los corredores y realizarán labores de control del tránsito en los cruces intervenidos.

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La ruta partirá de las instalaciones del Centro Médico de Especialidades, continuará hacia el sur por la avenida De las Américas, seguirá por la 16 de Septiembre y la Francisco Villa, para posteriormente recorrer las calles Rivas Guillén e Ingeniero David Herrera Jordán, reincorporarse a la avenida De las Américas y concluir en el punto de salida.

Como parte del operativo, la dependencia informó que permanecerá cerrada la avenida De las Américas, en el tramo comprendido entre la calle Ignacio Mejía y la avenida Paseo Triunfo de la República. Además, habrá cierres parciales en el circuito Pronaf, sobre las calles Benjamín Franklin, Ignacio Mejía y Coyoacán.

“La Coordinación General de Seguridad Vial exhorta a la ciudadanía a planificar sus traslados con anticipación y considerar rutas alternas durante el desarrollo de la carrera.”

La corporación recomendó a las y los automovilistas prever tiempos de traslado, utilizar vías alternas, respetar los señalamientos de tránsito, atender las indicaciones de los agentes, ceder el paso a peatones y evitar conducir a exceso de velocidad para facilitar el desarrollo seguro del evento deportivo.

Finalmente, Seguridad Vial reiteró que este tipo de operativos forman parte de las acciones encaminadas a fortalecer la cultura vial y prevenir incidentes durante actividades que concentran un importante número de participantes y espectadores.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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