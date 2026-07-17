Invita Municipio a jornada de Juárez Amanece Limpio en Riberas del Bravo IX

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La actividad se realizará el 25 de julio y busca fortalecer la participación ciudadana en el cuidado de los espacios públicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Regulación Comercial del Gobierno Municipal invitó a los habitantes de Riberas del Bravo etapa IX a participar en la próxima jornada del programa Juárez Amanece Limpio, que se llevará a cabo el 25 de julio con acciones de limpieza, mejoramiento urbano y concientización ambiental.

Como parte de los preparativos, personal de la dependencia, encabezado por su titular Óscar Guevara Ramírez, recorrió las calles de la colonia para informar casa por casa sobre las actividades programadas e invitar a las y los vecinos a sumarse a la iniciativa.

“Buscamos que también se sumen más vecinas y vecinos para crear esta conciencia de la importancia que tiene la limpieza, primeramente, en nuestros patios, el frente de nuestras casas y las zonas aledañas al hogar.”

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El funcionario explicó que mantener limpios los patios y espacios públicos ayuda a prevenir problemas como la obstrucción de alcantarillas durante las lluvias y la proliferación de plagas, entre ellas mosquitos, cucarachas y garrapatas.

Como parte de las acciones previas a la jornada, el martes 21 de julio se instalará un punto de destilichadero en ese sector para que la población pueda disponer de objetos y residuos de gran volumen, con el propósito de mantener los hogares y calles libres de acumulación de desechos.

La Dirección de Regulación Comercial informó que atenderá de manera específica el cruce de las calles Rivera Grijalba y Rivera de Chapala, mientras que otras dependencias municipales intervendrán diferentes puntos para completar las labores en 10 colonias contempladas dentro de la jornada.

“Invitamos a las y los vecinos a denunciar a quienes tiran basura en los espacios públicos y participar de manera anónima en el programa ‘El cochino de la semana’.”

La dependencia recordó que la ciudadanía puede reportar de forma anónima a personas que arrojen basura en la vía pública mediante el programa “El cochino de la semana”, enviando fotografías o videos al número de WhatsApp 656 301 4945.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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