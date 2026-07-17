Retira Municipio más de 77 kilómetros de cable en desuso para mejorar la imagen urbana

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El programa de ordenamiento de infraestructura aérea avanza en distintos sectores de Ciudad Juárez y contempla un proyecto de cableado subterráneo en la zona Centro.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez informó que el programa de retiro de cableado en desuso alcanzó los 77.6 kilómetros de infraestructura eliminada, como parte de las acciones para mejorar la imagen urbana, reducir riesgos y ordenar las vialidades de la ciudad.

El coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano, Alejandro Daniel Acosta Avitia, explicó que el proyecto surgió de la colaboración entre el Gobierno Municipal, el Cabildo y empresas de telecomunicaciones para retirar infraestructura que ya no se encuentra en operación y contribuir a la recuperación del espacio público.

“El retiro de cableado representa únicamente una parte del proyecto, ya que también se eliminan nudos, se corrige la tensión de los cables que permanecen en servicio y se ordenan las instalaciones.”

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El edil detalló que los trabajos comenzaron en el cuadrante conformado por las avenidas Tecnológico y Campestre, posteriormente continuaron en la colonia Monumental y actualmente se desarrollan sobre la avenida Hidalgo, donde se han retirado aproximadamente seis kilómetros de cable en desuso.

Además del retiro de infraestructura obsoleta, las cuadrillas realizan labores para corregir la tensión de los cables activos y reorganizar las instalaciones aéreas, con el objetivo de disminuir riesgos de accidentes ocasionados por líneas con exceso de holgura que pueden enredarse con árboles, vehículos o peatones.

Acosta Avitia señaló que, de mantenerse el ritmo de trabajo, las labores podrían concluir en septiembre y destacó la participación de la Dirección General de Desarrollo Urbano, encabezada por Claudia Verónica Morales Medina, en el seguimiento técnico del programa.

“La meta es extender estas acciones a distintos sectores de la ciudad de manera gradual, priorizando las vialidades con mayor afluencia.”

El regidor recordó que el Ayuntamiento autorizó una inversión de cinco millones de pesos para elaborar el proyecto ejecutivo que permitirá avanzar en el cableado subterráneo de la zona Centro, iniciativa que contempla estudios especializados para identificar la infraestructura existente y evitar afectaciones a otros servicios públicos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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