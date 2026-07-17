Inicia Seguridad Vial pruebas de nuevo sistema de semáforos en Independencia y Solís Barraza

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El periodo de prueba busca mejorar la movilidad, ordenar la circulación y reducir el riesgo de accidentes en este crucero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- La Coordinación General de Seguridad Vial inició el periodo de prueba del nuevo sistema de semaforización en el cruce del bulevar Independencia y la avenida Leonardo Solís Barraza, como parte de las acciones para mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad vial en la ciudad.

A través del área de Control de Tráfico, la dependencia informó que durante esta etapa los semáforos operarán de manera controlada para regular el flujo vehicular y permitir que automovilistas y peatones se adapten al funcionamiento del nuevo crucero.

“Durante esta etapa, los dispositivos operarán de manera controlada para regular el flujo vehicular y permitir que automovilistas y peatones se familiaricen con el funcionamiento del nuevo crucero semaforizado.”

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La instalación de este sistema tiene como objetivo ordenar la circulación, ofrecer mayor seguridad a quienes transitan por la zona, optimizar los tiempos de desplazamiento durante las horas de mayor afluencia y disminuir el riesgo de accidentes.

La corporación exhortó a la población a respetar la señalización y las indicaciones de los semáforos, además de conducir con precaución para facilitar la operación del nuevo esquema vial.

“La Coordinación General de Seguridad Vial exhorta a la ciudadanía a respetar las indicaciones de los semáforos, conducir sin distracciones, mantener una velocidad moderada y conservar la distancia adecuada entre vehículos.”

Seguridad Vial reiteró que estas acciones forman parte de las estrategias para fortalecer la cultura vial en Ciudad Juárez y fomentar una circulación más segura y ordenada en las principales vialidades del municipio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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