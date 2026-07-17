Destacan reducción de homicidios y más de mil 200 servicios de Protección Civil en Mesa de Construcción de la Paz

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Autoridades de los tres órdenes de gobierno presentaron resultados en seguridad, movilidad y atención a emergencias correspondientes del 10 al 16 de julio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, encabezó la sesión semanal de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno reportaron una disminución en los homicidios dolosos, además de presentar resultados operativos en materia de seguridad, vialidad y protección civil.

Durante la reunión participaron representantes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Protección Civil y otras corporaciones que integran la estrategia de seguridad en Ciudad Juárez.

“Del 1 al 16 de julio de 2026 se contabilizaron 17 homicidios, cifra inferior a los 23 registrados en el mismo periodo de junio y a los 55 ocurridos en ese lapso de julio de 2025.”

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La SSPM informó que en las últimas 24 horas atendió 661 llamadas al CERI 9-1-1, realizó 401 consultas de vehículos y 511 de personas en Plataforma México, además de detener a 16 personas por faltas administrativas y a otras 16 por diversos delitos. Asimismo, recuperó tres vehículos con reporte de robo, aseguró uno relacionado con hechos delictivos, cumplimentó seis órdenes de aprehensión y decomisó dos armas cortas, un arma larga, tres cargadores, ocho cartuchos, 38 dosis de droga, 0.204 kilogramos de narcóticos y 16 mil 647 dólares.

Entre los delitos registrados en la jornada se reportaron tres homicidios dolosos, cinco casos de violencia contra la mujer, tres robos de vehículo, un robo a comercio, cuatro robos a vivienda y dos privaciones ilegales de la libertad. Las colonias con mayor incidencia durante el mes fueron Anáhuac, Centro, Finca Bonita, Fronteriza, Independencia I, Kilómetro 27, La Cuesta II, Parajes de San Isidro, Riberas del Bravo y Valle de Allende.

“Del 10 al 16 de julio, la Dirección General de Protección Civil atendió mil 203 servicios en distintos puntos de la ciudad.”

La Coordinación General de Seguridad Vial reportó 86 accidentes de tránsito, con saldo de 39 personas lesionadas y una fallecida. Además, informó que 78 conductores fueron detectados en estado de ebriedad, de los cuales 71 fueron asegurados durante operativos preventivos y siete estuvieron involucrados en accidentes. También se brindaron 758 apoyos mediante las unidades de Auxilio Vial y Grúas.

Por su parte, Protección Civil informó que durante el periodo analizado atendió 1 mil 203 servicios, incluidos 256 del Departamento de Bomberos y 112 del Departamento de Rescate. Entre las intervenciones destacan 56 incendios, 15 fugas de líquidos o gases, siete rescates de personas y animales, nueve servicios relacionados con fenómenos meteorológicos, 25 atenciones a personas enfermas, 33 lesionados, dos intentos de suicidio y tres defunciones.

La Guardia Nacional reportó el rescate de seis personas migrantes de nacionalidades senegalesa, ecuatoriana y guatemalteca en el punto de revisión militar de Samalayuca, la localización y clausura de una toma clandestina en ductos de Pemex en Villa Ahumada y el traslado de 89 personas privadas de la libertad al Centro de Justicia Penal Federal como parte de 12 operativos de apoyo procesal.

Al concluir la sesión, Héctor Rafael Ortiz Orpinel reiteró que la coordinación entre las instituciones de los tres niveles de gobierno continuará como parte de la estrategia para fortalecer la prevención del delito, la atención de emergencias y la seguridad de la población en Ciudad Juárez.

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