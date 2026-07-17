Invita Ecología a utilizar el Punto Limpio para el manejo adecuado de residuos

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El centro de acopio gratuito recibe basura electrónica, medicamentos caducos, pilas, aceites, pinturas y otros residuos de manejo especial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- La Dirección de Ecología exhortó a la ciudadanía a aprovechar el Punto Limpio número 1, un centro de acopio gratuito donde es posible depositar de manera segura residuos de manejo especial y materiales reciclables para contribuir a la protección del medio ambiente.

El director de la dependencia, César Díaz Gutiérrez, informó que el Punto Limpio se encuentra en las instalaciones de la Dirección de Ecología, ubicadas en la avenida Heroico Colegio Militar número 1725, esquina con avenida Universidad, en la colonia Chamizal.

“Se está recibiendo medicamento caduco, basura electrónica, pilas, llantas en poca cantidad, tiliches, así como aceite vegetal y de motor además de pinturas y solventes, todo en un solo lugar y con el destino correcto.”

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El servicio está disponible de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y los sábados de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. La dependencia indicó que personal del área permanece en el sitio para orientar a las personas sobre la disposición adecuada de los materiales.

El funcionario explicó que el objetivo del centro de acopio es facilitar el manejo responsable de residuos que requieren un tratamiento especial y evitar que sean desechados en la vía pública o junto con la basura doméstica.

“Es un centro de acopio gratuito donde la ciudadanía puede desechar de forma segura residuos de manejo especial y materiales reciclables.”

La Dirección de Ecología reiteró la invitación a la población para hacer uso de este espacio y fomentar prácticas que contribuyan al reciclaje, la reducción de la contaminación y el cuidado del entorno urbano.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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