Fortalece IMM atención integral con capacitación de su equipo jurídico

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Personal del Instituto Municipal de las Mujeres se preparó sobre las reformas al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El equipo jurídico del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) participó en un curso de actualización sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el propósito de fortalecer la atención integral que brinda a las usuarias del organismo.

La capacitación, impartida por el Instituto de Formación y Actualización Judicial, abordó los principales cambios derivados de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de abril de 2027.

“Durante la capacitación se analizaron los principales cambios derivados de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.”

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El curso incluyó el estudio de aspectos fundamentales del proceso civil y familiar, con especial énfasis en la materia probatoria, con el objetivo de que el personal fortalezca sus conocimientos y herramientas para la atención jurídica.

La dependencia señaló que estas actividades forman parte de su estrategia de capacitación permanente para mantener actualizados a sus equipos de trabajo frente a los cambios en el marco normativo.

“El IMM mantiene su compromiso con la actualización constante en la formación de sus equipos.”

El Instituto Municipal de las Mujeres informó que la preparación continua de su personal busca mejorar la calidad de los servicios que ofrece, garantizando una atención profesional, especializada y apegada a la legislación vigente para las mujeres que acuden a solicitar apoyo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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