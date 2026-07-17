Arranca Municipio modernización de semáforos con inteligencia artificial

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El proyecto contempla una inversión de 300 millones de pesos para optimizar la movilidad, reducir tiempos de traslado y fortalecer la seguridad vial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El Gobierno Municipal puso en marcha el programa piloto para modernizar el sistema de semaforización de Ciudad Juárez, un proyecto con una inversión de 300 millones de pesos que incorporará inteligencia artificial para optimizar el flujo vehicular, mejorar la seguridad peatonal y reducir hasta en 24 minutos los tiempos de traslado.

El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, encabezó el inicio del proyecto y señaló que la ciudad se convertirá en una de las primeras del país en operar una red semafórica capaz de analizar en tiempo real el comportamiento del tránsito para ajustar automáticamente los tiempos de los cruces.

“Este proyecto permitirá ofrecer traslados más ágiles y seguros para miles de juarenses mediante el uso de inteligencia artificial.”

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La estrategia contempla la instalación de controladores inteligentes, cámaras para monitoreo del flujo vehicular y peatonal, sistemas de respaldo de energía (UPS), fibra óptica e infraestructura eléctrica independiente en cada crucero. Toda la red será administrada desde un centro de control ubicado en el Centro de Respuesta Inmediata (CERI).

El director general del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Roberto Mora Palacios, explicó que cada intersección enviará información en tiempo real para que algoritmos de inteligencia artificial ajusten la sincronización de los semáforos conforme a las condiciones reales del tránsito y la movilidad peatonal.

“Los tiempos de los semáforos responderán a las condiciones reales de cada vialidad para reducir congestionamientos.”

El coordinador general de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, indicó que actualmente se destinan alrededor de 850 horas-hombre por semana para realizar ajustes manuales a la red semafórica, labores que podrán efectuarse de forma remota una vez que el nuevo sistema entre en operación. Además, el proyecto contempla sistemas de respaldo eléctrico para mantener el funcionamiento de los semáforos durante interrupciones en el suministro de energía.

La modernización también busca fortalecer la seguridad peatonal, especialmente en los cruces del sistema de transporte BRT, y facilitar el paso de unidades de emergencia mediante ajustes remotos de la operación de los semáforos cuando sea necesario.

La primera etapa del programa abarcará las avenidas Adolfo López Mateos, Plutarco Elías Calles y el tramo de la avenida Óscar Flores que conecta ambas vialidades. El Gobierno Municipal prevé que el plan piloto entre en funcionamiento a finales de octubre y que el proyecto concluya el 31 de diciembre, para posteriormente extenderlo a corredores como Tecnológico, Manuel Gómez Morín, Ejército Nacional, Paseo de la Victoria, Teófilo Borunda, Triunfo de la República y 16 de Septiembre.

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