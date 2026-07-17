Analiza Municipio posibles efectos de reforma al horario en Estados Unidos

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El alcalde Héctor Ortiz Orpinel afirmó que la prioridad será mantener la sincronía con El Paso para evitar afectaciones a la dinámica fronteriza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El Gobierno Municipal analiza las posibles implicaciones para Ciudad Juárez de la propuesta que avanza en el Congreso de Estados Unidos para eliminar los cambios estacionales de horario y establecer un mismo horario durante todo el año. La iniciativa fue aprobada recientemente por la Cámara de Representantes y aún deberá ser discutida por el Senado estadounidense antes de convertirse en ley.

El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, señaló que la principal prioridad será conservar la coordinación horaria con El Paso, Texas, debido a la intensa actividad económica, comercial, educativa y social que existe entre ambas ciudades.

“Si la medida mantiene la sincronía entre Ciudad Juárez y El Paso, no se prevén complicaciones para las actividades cotidianas de la población.”

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El alcalde recordó que cuando México modificó su esquema de horarios fue necesario realizar ajustes para evitar diferencias con la ciudad vecina, ya que miles de personas cruzan diariamente la frontera por motivos de trabajo, estudio, comercio y servicios.

Ortiz Orpinel indicó que el Municipio dará seguimiento a las decisiones que adopten las autoridades estadounidenses, ya que la forma en que eventualmente se implemente la reforma podría generar diferencias horarias con impacto en la región fronteriza.

“Aún es necesario revisar con mayor detalle la manera en que se aplicaría cualquier modificación en Estados Unidos.”

El presidente municipal consideró que mantener un solo horario durante todo el año podría ser una alternativa viable, al señalar que actualmente existen otros mecanismos para promover el ahorro de energía, objetivo que originalmente motivó los cambios estacionales de horario.

La propuesta conocida como Sunshine Protection Act busca eliminar el cambio de horario dos veces al año y establecer de forma permanente el horario de verano en la mayor parte de Estados Unidos. Aunque ya fue avalada por la Cámara de Representantes, su entrada en vigor depende de la aprobación del Senado y de la firma presidencial.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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