Realiza Municipio mantenimiento integral en el Parque Roma

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Personal de Parques y Jardines efectuó labores de limpieza, poda y corte de hierba como parte del programa permanente de conservación de áreas verdes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- La Dirección de Parques y Jardines realizó trabajos de mantenimiento integral en el Parque Roma con el propósito de conservar este espacio público en condiciones adecuadas para el uso y disfrute de las familias juarenses.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que las cuadrillas municipales efectuaron corte de hierba, poda formativa de árboles y limpieza general en el parque, como parte de las acciones de conservación que se desarrollan de manera permanente en distintos sectores de la ciudad.

“Estas acciones forman parte del programa permanente de conservación de parques y áreas verdes que impulsa el Gobierno Municipal.”

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El funcionario explicó que el objetivo es mantener espacios públicos limpios, seguros y funcionales que favorezcan la convivencia y las actividades recreativas de la población.

Además, señaló que la dependencia realiza recorridos constantes para identificar las necesidades de mantenimiento en parques y áreas verdes, con el fin de atenderlas de manera oportuna.

“La dependencia mantiene recorridos constantes en distintos parques de la ciudad para atender las necesidades de mantenimiento.”

La Dirección de Parques y Jardines también hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de los espacios públicos, evitando arrojar basura y reportando cualquier situación que requiera atención, con el objetivo de preservar en buen estado las áreas de uso común.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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