Recorre alcalde Riberas del Bravo para fortalecer acciones de Juárez Amanece Limpio

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El programa municipal mantiene labores de limpieza, retiro de tiliches y prevención de inundaciones, con la meta de intervenir 100 colonias durante 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel encabezó un recorrido por Riberas del Bravo etapa III como parte de la sexta edición del programa Juárez Amanece Limpio, donde supervisó las acciones de limpieza, participó en un volanteo informativo e invitó a la ciudadanía a colaborar en el cuidado de los espacios públicos para reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

Acompañado por funcionarios de las direcciones de Servicios Públicos Municipales, Limpia y la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), el alcalde informó que el programa tiene como meta intervenir 100 colonias durante este año y adelantó que el próximo 25 de julio se alcanzará la atención de 70 sectores de la ciudad.

“La mayoría de las colonias intervenidas se han mantenido en mejores condiciones de limpieza, resultado del trabajo permanente del Gobierno Municipal y de la participación de la ciudadanía.”

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Ortiz Orpinel explicó que, durante los recorridos, además de atender reportes sobre tiraderos clandestinos y actividades irregulares, se promueve entre los vecinos la importancia de evitar arrojar basura en diques, acequias y espacios públicos, debido a que estas prácticas favorecen inundaciones y otros problemas durante las precipitaciones.

En la jornada también participaron jóvenes del programa federal “Las y Los Jóvenes Unen al Barrio”, quienes colaboraron en labores comunitarias orientadas a la recuperación de espacios públicos y al fortalecimiento de la participación social.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que el megadestilichadero inició en Riberas del Bravo etapa III y recorrerá las diferentes etapas de ese sector, donde se ha detectado una importante acumulación de llantas, muebles, juguetes, ropa y otros residuos. Añadió que, debido a la presencia de varias acequias en la zona, las labores buscan disminuir el riesgo de taponamientos e inundaciones durante las lluvias.

“Durante esta jornada se instalarán cuatro Puntos Limpios para facilitar a la ciudadanía el depósito de residuos.”

El funcionario indicó que de manera paralela personal de Inspección y Vigilancia realiza recorridos para detectar irregularidades en la vía pública. Precisó que, cuando se identifican faltas menores, se emiten avisos preventivos, mientras que en los casos de incumplimiento al reglamento se aplican las sanciones correspondientes.

Como parte de la jornada, personal de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ) efectuó trabajos de limpieza en un dique y en las áreas aledañas, en coordinación con las demás dependencias municipales que participan en esta estrategia de mejoramiento urbano.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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