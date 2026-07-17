Promueve Salud Municipal autocuidado emocional entre trabajadores de maquiladoras

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Más de 150 colaboradores participaron en talleres sobre salud mental, manejo del estrés y bienestar emocional impartidos por el Centro de Salud Urbano B.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal, a través del Centro de Salud Urbano B, continúa con la impartición de talleres de autocuidado emocional en empresas maquiladoras de Ciudad Juárez, como parte de una estrategia para promover la salud mental y prevenir afectaciones entre las y los trabajadores.

Durante esta semana, personal especializado en Psicología llevó el taller “Autocuidado” a tres centros de trabajo, donde participaron 152 colaboradores. La empresa Júpiter registró la asistencia de 107 trabajadores, mientras que CTC Prototipos Planta 2 reunió a 25 participantes y Invisible Systems a otros 20.

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En las sesiones se abordaron temas relacionados con el manejo del estrés, el equilibrio entre la vida laboral y personal, el cuidado de la salud mental y la adopción de hábitos que favorezcan el bienestar emocional, con el propósito de brindar herramientas para afrontar los desafíos cotidianos.

“Estas acciones forman parte de un programa permanente de promoción de la salud dirigido a diversos sectores de la población, con el propósito de acercar herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las y los juarenses.”

La titular de la Dirección de Salud Municipal, Daphne Santana, informó que esta estrategia forma parte de las acciones permanentes de prevención y promoción de la salud que desarrolla la dependencia en distintos sectores de la ciudad.

La funcionaria agregó que el programa continuará con un nuevo taller de “Autocuidado” programado para el 21 de julio, con el objetivo de ampliar el alcance de estas actividades y fortalecer el bienestar emocional de más trabajadores en sus centros laborales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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