Presentarán espectáculo de danza folklórica “México, entre mares, valles y selvas” en el CMA

La función gratuita se realizará el 14 de marzo con un recorrido por tradiciones y regiones culturales del país.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Centro Municipal de las Artes (CMA) presentará el espectáculo de danza folklórica “México, entre mares, valles y selvas”, a cargo de la Compañía de Danza México, Fiesta y Tradición, como parte de las actividades culturales promovidas por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT).

La función se llevará a cabo el sábado 14 de marzo a las 11:00 de la mañana en el Foro “Maestra Claudia Gutiérrez Chaparro” del CMA, con entrada gratuita para el público.

Bajo la dirección de Lilia Ruvalcaba y Carlos Guerrero, la presentación propone un recorrido coreográfico por distintas regiones de México, evocando paisajes, tradiciones y expresiones culturales representativas del país.

El espectáculo utiliza vestuario tradicional, música y coreografías inspiradas en diferentes estados, con el propósito de reflejar la diversidad cultural presente en las distintas regiones del territorio nacional.

A través de la puesta en escena, los bailarines recrean tradiciones transmitidas de generación en generación, resaltando el papel de la danza folklórica como una forma de preservar la memoria cultural.

Las autoridades culturales señalaron que este tipo de actividades buscan acercar las expresiones artísticas a la comunidad, además de promover la formación cultural y el reconocimiento de la identidad mexicana.

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez reiteró la invitación a familias, estudiantes y público en general para asistir a la función, que celebra la diversidad cultural de México a través de la danza.

