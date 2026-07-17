Impulsa Comisión de Gobernación campaña para tramitar la Cartilla Militar

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El registro para el Servicio Militar Nacional permanecerá abierto hasta el 15 de octubre para jóvenes de la clase 2008 y remisos de hasta 39 años.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de Gobernación reforzará una campaña informativa para promover entre los jóvenes el trámite de la Cartilla del Servicio Militar Nacional, con el propósito de incrementar el número de registros antes del cierre de la convocatoria.

Durante una reunión con la jefa de la Junta Municipal de Reclutamiento, Viridiana Gómez Cid de León, se informó que la convocatoria está dirigida a los hombres nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008, así como a remisos de generaciones anteriores de hasta 39 años de edad que aún no han realizado el trámite.

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La funcionaria explicó que uno de los objetivos de la campaña es aclarar que todos los integrantes de la clase 2008 pueden registrarse durante el periodo establecido, sin importar el mes en que hayan nacido, ya que no es necesario esperar a cumplir los 18 años para iniciar el proceso.

“El registro para el Servicio Militar Nacional inicia cada año entre el 10 y 15 de enero y permanece abierto hasta el 15 de octubre.”

Durante el encuentro también se destacó que la Cartilla Militar es un requisito para acceder a diversos empleos en los tres niveles de gobierno, así como para ejercer profesiones relacionadas con el sector salud, entre ellas medicina, odontología y enfermería, además de otros cargos donde este documento forma parte de los requisitos de contratación.

El trámite es gratuito y puede realizarse en la Junta Municipal de Reclutamiento, ubicada en calle Chihuahua número 2459, esquina con Porfirio Díaz, en la colonia Melchor Ocampo, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. La ciudadanía también puede obtener información a través de la página de Facebook Cartilla Militar Ciudad Juárez Oficial o al teléfono 656 737 0847.

La coordinadora de la Comisión Edilicia de Gobernación, Sandra Marbel Valenzuela Martínez, exhortó a los jóvenes a realizar el trámite con anticipación, ya que el periodo de registro concluirá el 15 de octubre. En la reunión también participaron el regidor Alejandro Daniel Acosta Aviña y el director de Gobierno, Óscar Murillo Delgado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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