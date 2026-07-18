Emite Protección Civil aviso preventivo por posible tormenta en Ciudad Juárez

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La dependencia prevé chubascos y tormentas eléctricas entre este sábado y la madrugada del domingo, con temperaturas de hasta 34 grados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió un aviso preventivo por la posibilidad de tormentas durante este sábado 18 de julio, por lo que llamó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas de precaución.

De acuerdo con el pronóstico, durante el día se espera una temperatura máxima de 34 grados centígrados, con cielo mayormente soleado, vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar de 26 a 32 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia se ubica entre el 1 y el 45 por ciento.

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“Existe probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas entre las 12:00 del mediodía de este sábado y las 5:00 de la mañana del domingo”.

Para la noche se pronostica una temperatura mínima de 23 grados centígrados, con cielo mayormente nublado y condiciones de viento similares a las previstas durante el día.

La dependencia informó que las condiciones favorables para lluvias continuarán durante el fin de semana. Para el sábado se estima una temperatura máxima de 33 grados y mínima de 23, con probabilidades de precipitación de entre el 9 y el 45 por ciento, mientras que para el domingo se prevé una máxima de 32 grados y una mínima de 23, con posibilidades de lluvia de entre el 20 y el 50 por ciento.

Protección Civil recomendó extremar precauciones ante la presencia de tormentas, evitar cruzar calles o arroyos con corriente de agua y permanecer atentos a la información oficial sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

“Las autoridades recomendaron a la ciudadanía extremar precauciones ante la posibilidad de tormentas, evitar cruzar calles o arroyos con corriente de agua y mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil”.

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