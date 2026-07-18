Prepara Municipio intervención estructural en avenida De las Torres

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El Gobierno Municipal proyecta rehabilitar distintos tramos de la vialidad con trabajos especializados que van más allá del bacheo convencional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal prepara una intervención estructural en diversos tramos de la avenida De las Torres para atender daños en la carpeta asfáltica que requieren un procedimiento distinto al bacheo convencional y mejorar las condiciones de circulación en una de las principales vialidades de la ciudad.

El alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel informó que personal de la Dirección General de Obras Públicas ya trabaja en uno de los puntos de mayor complejidad, ubicado en el cruce con la avenida Ramón Rayón, donde además de reparar una rejilla será necesario reforzar la estructura inferior para garantizar una solución de largo plazo.

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“Los estudios técnicos determinaron que algunos levantamientos del pavimento requieren una intervención especializada”.

El presidente municipal explicó que las valoraciones realizadas por personal técnico permitieron identificar zonas donde el deterioro de la vialidad exige obras de mayor alcance, por lo que actualmente se diseña un esquema específico para atender cada tramo conforme a sus condiciones.

Asimismo, recordó que la avenida De las Torres forma parte de las 48 vialidades prioritarias contempladas dentro del programa municipal de conservación y mantenimiento permanente de la infraestructura vial.

Ortiz Orpinel señaló que el objetivo es ejecutar estas obras durante el presente año, una vez que concluyan los estudios que definirán el procedimiento más adecuado para cada uno de los puntos intervenidos.

“El objetivo es desarrollar estos trabajos durante el presente año, una vez que concluyan las valoraciones técnicas que permitan definir el procedimiento más adecuado para cada tramo”.

El alcalde añadió que el programa permanente de rehabilitación de calles ha permitido mejorar las principales arterias de la ciudad, mientras las cuadrillas continúan atendiendo calles secundarias y sectores con mayores necesidades de mantenimiento, con el propósito de fortalecer la seguridad vial y la movilidad de los juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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