Continúa Municipio retiro de lodo en vialidades afectadas por lluvias

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Brigadas municipales realizan limpieza y deshierbe en calles cercanas al puente internacional De las Américas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal mantiene labores de limpieza, deshierbe y retiro de tierra de arrastre en vialidades cercanas al puente internacional De las Américas, como parte de la atención a las afectaciones ocasionadas por las lluvias.

El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que brigadas del programa Cruzadas por el Cambio trabajan en el sector para mejorar las condiciones de las calles, luego de las acciones iniciales para restablecer la circulación vehicular.

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El alcalde explicó que, durante la contingencia, la prioridad fue garantizar el tránsito en la zona y evitar mayores afectaciones a conductores y usuarios de esas vialidades.

Una vez recuperada la circulación, las labores se concentraron en retirar residuos acumulados, tierra de arrastre y lodo que permanecía en distintos puntos del sector.

Ortiz Orpinel señaló que todavía quedaba lodo en uno de los cuerpos de la vialidad, por lo que era necesario continuar con los trabajos hasta dejar el espacio en condiciones adecuadas.

Las brigadas municipales realizan estas acciones como parte del seguimiento a la recuperación de espacios públicos y vialidades impactadas por las precipitaciones registradas en la ciudad.

El Gobierno Municipal indicó que las labores continuarán en los puntos donde se detecten acumulaciones de material, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir riesgos para peatones y automovilistas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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