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Mejora Municipio imagen de acceso a Juárez con limpieza en la Panamericana

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POR Redacción ADN / Agencias
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Parques y Jardines realizó corte de pasto, retiro de residuos y limpieza en el camellón central de la avenida Panamericana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal realizó trabajos de mantenimiento en el camellón central de la avenida Panamericana, a la altura de los kilómetros 27 y 30, como parte de las acciones para mejorar la imagen urbana en uno de los principales accesos a Ciudad Juárez.

Las labores estuvieron a cargo de la Dirección de Parques y Jardines, cuyas cuadrillas llevaron a cabo corte de pasto, retiro de residuos y limpieza general en el área intervenida.

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De acuerdo con la dependencia, estas acciones buscan conservar en mejores condiciones el corredor por el que diariamente circulan automovilistas, transportistas y visitantes que ingresan a la frontera.

El director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña, señaló que los trabajos forman parte de un programa permanente de atención a camellones, parques y áreas verdes en distintos sectores de la ciudad.

“Trabajamos todos los días para conservar en buenas condiciones los espacios públicos y brindar una mejor imagen tanto a las familias juarenses como a quienes visitan nuestra ciudad”.

El funcionario indicó que mantener limpias y cuidadas estas zonas requiere trabajo constante de las cuadrillas municipales, especialmente en vialidades de alta circulación.

La intervención en la avenida Panamericana se suma a las labores de mantenimiento urbano que el Municipio realiza en espacios públicos, con el objetivo de preservar áreas verdes, retirar basura y mejorar la percepción visual de la ciudad.

La Dirección de Parques y Jardines informó que continuará con este tipo de acciones en otros puntos de Ciudad Juárez, como parte del seguimiento al programa permanente de limpieza y conservación.

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