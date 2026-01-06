Parten megarrosca de Reyes en el Parque DIF con asistencia de familias juarenses

Publicidad - LB2 -

Cientos de personas acudieron al evento que marcó el cierre de la Villa Navideña “Navidad a lo Mexa”.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Cientos de familias juarenses se dieron cita la tarde de este lunes en el Parque DIF, ubicado sobre la avenida Heroico Colegio Militar, para participar en la partición de una megarrosca de Reyes de 300 metros, como parte de las celebraciones por el Día de los Reyes Magos.

El evento fue encabezado por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, acompañado por su esposa, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio, Rubí Enríquez, así como por su hija Regina, quienes convivieron con las y los asistentes durante la jornada.

“Estas son dos grandes tradiciones, la rosca y el Santa Bombero, en donde varios empresarios nos donaron bicicletas para regalarlas”, expresó el alcalde al desear un feliz año nuevo a las familias presentes.

- Publicidad - HP1

Directores de dependencias municipales y regidores se sumaron a las actividades, participando en la repartición de la rosca entre niñas, niños y personas adultas que acudieron al parque.

Además de la tradicional rosca, las y los asistentes disfrutaron de espectáculos, dinámicas recreativas y la entrega de regalos, entre ellos 250 bicicletas, triciclos y patinetas para las infancias.

Como parte de la dinámica, quienes encontraron una figura especial dentro de la rosca recibieron un obsequio directamente de manos del presidente municipal y de la presidenta del DIF.

El evento también marcó el cierre de la Villa Navideña del Parque DIF “Navidad a lo Mexa”, la cual concluye actividades este lunes a las 22:00 horas, tras haber permanecido abierta al público desde principios de diciembre, como un espacio de convivencia familiar durante la temporada decembrina.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.