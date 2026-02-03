Movil - LB1A -
febrero 3, 2026
Operará Torre Centinela en coordinación con la DEA, afirma Gilberto Loya

Redacción ADN / Staff.
El titular de la SSPE sostuvo que el proyecto ya genera resultados y provoca reacciones por desconocimiento del sistema.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, informó que la Torre Centinela operará en coordinación con agencias de seguridad de Estados Unidos, entre ellas la Administración de Control de Drogas (DEA), como parte de una estrategia para fortalecer el combate a los grupos delictivos en la entidad.

Las declaraciones se dieron en el contexto de las diferencias públicas entre el Gobierno del Estado y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, en torno a la utilidad y alcances del proyecto de seguridad que se construye en el centro de la ciudad.

“La Torre Centinela operará en colaboración con agencias de seguridad de Estados Unidos, como la Administración de Control de Drogas”.

Loya sostuvo que el sistema ya genera resultados positivos a través de la Plataforma Centinela, y que la cooperación internacional permitirá optimizar las labores de inteligencia y reacción contra la criminalidad, particularmente en una región fronteriza como Ciudad Juárez.

El funcionario calificó como descontextualizadas y poco responsables las recientes expresiones del presidente municipal, al considerar que trivializan un tema sensible como la seguridad pública y reflejan desconocimiento sobre el funcionamiento del proyecto.

“Es mucho más que un simple edificio; es una herramienta viva que ya está dando resultados”.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Torre Centinela concentrará a todas las instancias operativas de la dependencia, y contará con cuatro niveles de centros de mando, desde donde se coordinarán acciones de vigilancia, análisis y respuesta en tiempo real.

Loya agregó que la incomodidad que el proyecto comienza a generar en algunos actores es una señal de que el modelo de seguridad avanza, y reiteró que la intención es reforzar la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia organizada mediante tecnología, coordinación y cooperación internacional.

