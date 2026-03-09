InicioEstadoJuárez / El Paso

Ofrecen plática sobre autolesión a estudiantes de secundaria en Ciudad Juárez

POR Redacción ADN / Agencias
Actividad de concientización alcanzó a 293 alumnos de la Secundaria Técnica 90.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal impartió una plática informativa sobre autolesión a 293 estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 90, con el objetivo de generar conciencia y prevenir conductas de riesgo entre la población juvenil.

La actividad fue organizada por personal del Centro de Salud Urbano B (CESUB) en el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre la Autolesión, que se conmemora cada 1 de marzo, con el propósito de sensibilizar a las y los jóvenes sobre este problema de salud.

La directora de Salud Municipal, Daphne Santana Fernández, explicó que estas acciones buscan brindar información y orientación tanto a estudiantes como a sus familias, además de visibilizar una problemática que afecta a miles de personas en distintos contextos.

“La autolesión es una conducta no suicida que consiste en provocarse daño físico en el propio cuerpo para disminuir la ansiedad, el sufrimiento o el malestar emocional”, explicó.

Durante la charla se abordó que este tipo de conductas suele estar relacionado con dificultades para regular emociones, ya que algunas personas recurren a estas prácticas como una forma inmediata de aliviar pensamientos o sentimientos que les generan angustia.

También se explicó a las y los estudiantes cuáles son algunas de las manifestaciones más comunes de autolesión, entre ellas golpes, cortes, quemaduras, rasguños en extremidades o abdomen, así como la introducción de objetos bajo la piel.

Las autoridades municipales destacaron que la información, el diálogo y el acompañamiento oportuno son fundamentales para detectar señales de alerta y promover el bienestar emocional entre adolescentes.

Las personas que requieran orientación o apoyo pueden comunicarse al Centro de Salud Urbano B al teléfono 656-472-6273, en un horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, o acudir a sus instalaciones ubicadas en Puerto Progreso y Puerto Anzio, en la colonia Portal del Roble.

