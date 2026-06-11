Fortalecen apoyo a personas migrantes con distribución de guía informativa en Ciudad Juárez

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El material reúne servicios, contactos y orientación para personas refugiadas y en contexto de movilidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Resiliencia Municipal continúa con la distribución de la Guía para Personas Migrantes, Refugiadas y en Movilidad, una herramienta diseñada para facilitar el acceso a información sobre servicios y apoyos disponibles para quienes llegan o transitan por Ciudad Juárez.

La coordinadora de Resiliencia, Yesenia Arlet Hidalgo, informó que la entrega más reciente del material se realizó en las instalaciones de la Coordinación de Atención Ciudadana Suroriente, con el propósito de ampliar la cobertura de este recurso informativo en espacios comunitarios de atención directa.

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La guía concentra información relacionada con servicios públicos, atención médica, apoyo psicológico, orientación institucional y contactos de organizaciones que brindan acompañamiento a personas en situación de movilidad humana.

De acuerdo con la funcionaria, el objetivo es acercar información confiable y accesible que permita a las personas migrantes tomar decisiones informadas y conocer las alternativas de apoyo disponibles en la ciudad.

La estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para fortalecer la atención a grupos en condición de vulnerabilidad y consolidar una red de espacios de orientación en distintos sectores de Ciudad Juárez.

“La distribución de la guía busca consolidar una red de espacios donde las personas migrantes puedan recibir orientación oportuna”.

La Coordinación de Resiliencia destacó que la guía fue elaborada con la participación de dependencias municipales, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y actores especializados en atención humanitaria.

El documento busca fortalecer la articulación institucional y mejorar el acceso a servicios esenciales para personas refugiadas, migrantes y en tránsito por la región fronteriza.

Asimismo, la dependencia reconoció la colaboración de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio en el desarrollo de acciones enfocadas en la protección de la dignidad y los derechos de las personas en movilidad.

“Este esfuerzo forma parte de las acciones encaminadas a construir una comunidad más incluyente, informada y resiliente”.

Yesenia Arlet Hidalgo señaló que la socialización permanente de esta herramienta permite mejorar la coordinación entre instituciones y ampliar las capacidades de respuesta ante las necesidades de quienes enfrentan procesos migratorios.

La funcionaria agregó que la distribución continuará en distintos puntos de la ciudad con el propósito de garantizar que un mayor número de personas tenga acceso a información clara sobre los servicios y apoyos disponibles en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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