Fortalece Salud Municipal acciones preventivas en centros de rehabilitación

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Realizaron más de 7 mil pruebas, vacunaciones y servicios de detección durante abril y mayo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal llevó a cabo una serie de jornadas preventivas en centros de rehabilitación de Ciudad Juárez y la región durante los meses de abril y mayo, con el propósito de fortalecer la detección oportuna de enfermedades y ampliar el acceso a servicios de salud entre personas en proceso de recuperación.

Las actividades se desarrollaron en diversos espacios especializados, entre ellos Amar Chihuahua, Agua Viva, CRIDA, Segundo Paso, Ave Fénix, CRECAVI, ANDAAR, Volver a Vivir, CATA, Centro de Integración Juvenil y otros centros ubicados tanto en Ciudad Juárez como en Nuevo Casas Grandes.

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Como resultado de estas intervenciones se realizaron 7 mil 59 acciones preventivas y de detección, incluyendo pruebas médicas, vacunación y orientación en materia de salud.

De acuerdo con la dependencia, se aplicaron 2 mil 624 pruebas de VIH, mil 320 pruebas de sífilis y mil 320 pruebas de hepatitis C, además de mil 192 vacunas contra la influenza.

Asimismo, se efectuaron 603 acciones relacionadas con salud reproductiva como parte de la estrategia integral de atención dirigida a personas que participan en procesos de rehabilitación.

“Desde la Dirección de Salud Municipal trabajamos para garantizar el acceso a servicios preventivos y de detección temprana”.

La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, destacó que estas campañas forman parte de los esfuerzos permanentes para acercar servicios médicos a sectores considerados prioritarios y fortalecer la prevención de enfermedades.

La funcionaria señaló que la detección temprana y el acceso a servicios preventivos contribuyen a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas que se encuentran en recuperación, al tiempo que fortalecen los procesos de atención integral.

Las acciones forman parte de la estrategia de salud pública impulsada por el Gobierno Municipal para ampliar la cobertura de servicios médicos y reforzar la atención en espacios comunitarios y especializados.

“Contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y bienestar”.

La Dirección de Salud Municipal informó que continuará trabajando en coordinación con instituciones y centros de rehabilitación para desarrollar campañas de prevención, concientización y detección oportuna, con el objetivo de acercar atención médica a quienes más lo requieren.

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