Inician CEMPO y DIF Municipal campamento de verano para infancias de pueblos originarios

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El programa piloto busca fortalecer la identidad cultural y ofrecer espacios de recreación a niñas, niños y adolescentes de 6 a 13 años.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Centro Municipal de los Pueblos Originarios (CEMPO), en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, inició el campamento de verano “Verano Entre Raíces” (Za’a Na Vali Ñon’tavi), un programa dirigido a niñas, niños y adolescentes de pueblos originarios con el propósito de fortalecer su identidad cultural mediante actividades recreativas y formativas.

La presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, encabezó el arranque de las actividades y dio la bienvenida a las y los participantes, a quienes invitó a aprovechar esta experiencia enfocada en promover la convivencia, el aprendizaje y el reconocimiento de sus raíces culturales.

“Disfruten esta experiencia diseñada para fortalecer sus raíces culturales, fomentar la convivencia y desarrollar nuevas habilidades”.

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La coordinadora del CEMPO, Diana Laura Lozano Linares, agradeció el respaldo del DIF Municipal para concretar este proyecto y reconoció la confianza de las familias de las distintas comunidades indígenas que participan en el campamento. Asimismo, destacó el trabajo del personal del centro y de las y los talleristas que estarán a cargo de las actividades durante las próximas dos semanas.

El programa piloto está dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 13 años pertenecientes a pueblos originarios, con el objetivo de ofrecer un espacio seguro donde puedan fortalecer los vínculos con su cultura, tradiciones e identidad a través del sano esparcimiento.

Durante el campamento se desarrollarán juegos tradicionales, dinámicas de integración, actividades deportivas, activación física, talleres artísticos, expresiones culturales y manualidades, además de otras actividades orientadas a estimular el desarrollo motriz, creativo e intelectual de las y los participantes.

“El campamento se llevará a cabo del 20 al 31 de julio, de 10:00 de la mañana a 1:30 de la tarde, en las instalaciones del Centro Municipal de los Pueblos Originarios”.

El campamento se realiza del 20 al 31 de julio, en un horario de 10:00 de la mañana a 1:30 de la tarde, en las instalaciones del Centro Municipal de los Pueblos Originarios, ubicadas en la calle Santos Degollado número 716, en la colonia Bellavista. En el inicio de actividades también participaron la directora general del DIF Municipal, Lucía Denisse Chavira Acosta, y la directora general del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia Castro.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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