Destaca participación vecinal en jornada de “Punto Limpio a tu Colonia” en Riberas del Bravo

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La Dirección de Limpia prevé que la próxima edición de “Juárez Amanece Limpio” supere las cifras de recolección registradas en jornadas anteriores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia reportó una amplia participación de habitantes del fraccionamiento Riberas del Bravo durante la más reciente jornada del programa “Punto Limpio a tu Colonia”, estrategia que forma parte de los trabajos previos a la sexta edición de “Juárez Amanece Limpio”.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que durante el fin de semana fueron instalados cuatro contenedores en las etapas 2, 5, 7 y 8 del fraccionamiento, donde los vecinos depositaron una cantidad considerable de tiliches y residuos voluminosos.

“Estamos sorprendidos por la excelente participación de los juarenses. Los puntos limpios estuvieron ubicados en la zona donde se desarrollará la siguiente jornada de Juárez Amanece Limpio y la respuesta de la comunidad ha sido extraordinaria”.

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El funcionario explicó que, además de los contenedores, se habilitaron espacios en otras etapas del fraccionamiento para concentrar residuos como parte de las labores intensivas que se desarrollan durante los 15 días previos a la intervención integral del programa.

Las cuadrillas de la Dirección de Limpia continuaron este lunes con el retiro de residuos y el reemplazo de contenedores llenos por unidades vacías, con el propósito de mantener disponible el servicio para las y los habitantes del sector.

Solís Kanahan señaló que los trabajos abarcarán las nueve etapas de Riberas del Bravo durante la presente semana y consideró que la próxima jornada de “Juárez Amanece Limpio” podría registrar cifras históricas en la recolección de tiliches y tierra de arrastre.

“Todo parece indicar que esta jornada de Juárez Amanece Limpio podría romper los récords de las anteriores, tanto en recolección de tiliches como de tierra de arrastre”.

El director de Limpia agradeció la colaboración de las y los vecinos que se han sumado a las acciones de saneamiento y adelantó que en los próximos días se anunciarán nuevos recorridos del programa Destilichadero en distintas etapas de Riberas del Bravo. Entre las actividades programadas se contempla una intervención el próximo jueves en la etapa 4, mientras que el resto de las acciones se definirá en coordinación con las dependencias municipales participantes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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