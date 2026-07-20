Realiza Parques y Jardines mantenimiento en el Parque de La Familia

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Las acciones incluyeron limpieza, corte de césped y poda de árboles como parte del programa permanente de conservación de áreas verdes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines realizó trabajos de limpieza y mantenimiento general en el Parque de La Familia, como parte de las acciones permanentes para conservar en buenas condiciones los espacios públicos de la ciudad.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que las labores incluyeron limpieza general, corte de césped, poda formativa de árboles y arbustos, además del retiro de los residuos generados durante las actividades de mantenimiento.

“Estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento que se realiza en parques, camellones y áreas verdes de la ciudad”.

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El funcionario explicó que estos trabajos buscan ofrecer espacios públicos más limpios, ordenados y seguros para la convivencia de las familias juarenses, además de contribuir a la conservación de la infraestructura verde del municipio.

La dependencia también exhortó a la ciudadanía a colaborar en el cuidado de los parques y áreas verdes, evitando arrojar basura y reportando cualquier situación que afecte estos espacios.

“Se hace un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de estos espacios, evitando arrojar basura y reportando cualquier situación que afecte las áreas verdes”.

Para atender reportes relacionados con parques y jardines, la dependencia puso a disposición de la población el número telefónico 656 737 0230.

La Dirección de Parques y Jardines informó que estas labores continuarán de manera permanente en distintos parques, camellones y áreas verdes de Ciudad Juárez, con el objetivo de fortalecer la conservación de los espacios públicos y contribuir al bienestar de la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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