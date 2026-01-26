Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
enero 27, 2026 | 0:42
InicioEstadoJuárez / El Paso

Ofrecen pan y café a contribuyentes del Predial ante bajas temperaturas en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Buscan facilitar el pago y recordar que el descuento del 15% vence el 31 de enero.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Coordinación de Atención Ciudadana mantiene la entrega de pan dulce y café a las personas que acuden a realizar el pago del Impuesto Predial, como una medida de atención y reconocimiento a los contribuyentes que, pese a las bajas temperaturas, acuden a cumplir con esta obligación fiscal.

De acuerdo con la titular de la dependencia, María Antonieta Mendoza Mendoza, este apoyo se brinda durante las primeras horas de atención tanto en la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, sede de la Presidencia Municipal, como en las oficinas de Catastro.

- Publicidad - HP1

La funcionaria explicó que la entrega de pan y café inició el pasado 2 de enero, fecha en la que comenzó el sistema de cobro del Impuesto Predial correspondiente al ejercicio fiscal 2026, como un gesto para hacer más llevadera la espera a las y los ciudadanos.

Por su parte, la directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, recordó que el próximo 31 de enero concluye el periodo en el que se aplica el mayor descuento para los contribuyentes cumplidos.

Precisó que quienes no presenten adeudos de años anteriores y realicen su pago a más tardar el 31 de enero obtendrán un descuento automático del 15 por ciento. En febrero, el estímulo fiscal será del 10 por ciento, y en marzo disminuirá al 5 por ciento.

La autoridad municipal exhortó a las y los contribuyentes a realizar su pago con anticipación, no solo para aprovechar el mayor descuento disponible, sino también porque los recursos recaudados permiten al Gobierno Municipal sostener y mejorar los servicios públicos que se brindan a la población de Ciudad Juárez.

LOGO ADN Negro

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Universitas

UTCH amplía especialidades en la ingeniería de Tecnologías de la Información 

Actualiza sus programas educativos: TSU en Desarrollo de Software Multiplataforma y su Ingeniería en...
Juárez / El Paso

Habrá descuentos enrecargos por rezagos del Impuesto Predial

Beneficio aplica durante los meses de noviembre y diciembre de 2019
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.