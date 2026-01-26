Ofrecen pan y café a contribuyentes del Predial ante bajas temperaturas en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Buscan facilitar el pago y recordar que el descuento del 15% vence el 31 de enero.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Coordinación de Atención Ciudadana mantiene la entrega de pan dulce y café a las personas que acuden a realizar el pago del Impuesto Predial, como una medida de atención y reconocimiento a los contribuyentes que, pese a las bajas temperaturas, acuden a cumplir con esta obligación fiscal.

De acuerdo con la titular de la dependencia, María Antonieta Mendoza Mendoza, este apoyo se brinda durante las primeras horas de atención tanto en la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, sede de la Presidencia Municipal, como en las oficinas de Catastro.

La funcionaria explicó que la entrega de pan y café inició el pasado 2 de enero, fecha en la que comenzó el sistema de cobro del Impuesto Predial correspondiente al ejercicio fiscal 2026, como un gesto para hacer más llevadera la espera a las y los ciudadanos.

Por su parte, la directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, recordó que el próximo 31 de enero concluye el periodo en el que se aplica el mayor descuento para los contribuyentes cumplidos.

Precisó que quienes no presenten adeudos de años anteriores y realicen su pago a más tardar el 31 de enero obtendrán un descuento automático del 15 por ciento. En febrero, el estímulo fiscal será del 10 por ciento, y en marzo disminuirá al 5 por ciento.

La autoridad municipal exhortó a las y los contribuyentes a realizar su pago con anticipación, no solo para aprovechar el mayor descuento disponible, sino también porque los recursos recaudados permiten al Gobierno Municipal sostener y mejorar los servicios públicos que se brindan a la población de Ciudad Juárez.

