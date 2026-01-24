Mantiene Protección Civil alerta preventiva por encharcamientos e inundaciones en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Las lluvias han provocado acumulación de agua en vialidades principales, cierres parciales y monitoreo permanente de infraestructura hidráulica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que se mantiene activa una alerta preventiva por encharcamientos e inundaciones en distintos sectores de la ciudad, derivado de las precipitaciones registradas durante este viernes, las cuales han generado acumulación de agua en zonas bajas y de alto flujo vehicular.

Como parte del operativo, personal operativo realizó recorridos de supervisión, detectando encharcamientos de entre 10 y 15 centímetros en la avenida Paseo de las Victorias y Tapioca, donde la circulación se mantiene fluida, aunque bajo recomendación de extremar precauciones.

En el cruce de Paseo de las Victorias y Teófilo Borunda, se reportó el cierre de un carril en sentido de Misiones a Las Torres, mientras que el sentido contrario permanece habilitado únicamente para vehículos pesados y de gran altura, situación que continúa en evaluación constante por parte de las autoridades.

Asimismo, en la avenida Juárez–El Porvenir y el Libramiento, se registraron acumulaciones de agua cercanas a los 30 centímetros, lo que ha generado tránsito lento, mientras que el Viaducto Mártires del 68 – 2 de Octubre No Se Olvida permanece cerrado a la circulación vehicular debido al flujo de agua en la zona.

Protección Civil también informó que en el Eje Vial Juan Gabriel y calle Noruega se detectaron niveles de agua de entre 15 y 20 centímetros, por lo que se recomendó evitar el área y utilizar vías alternas. En contraste, otros puntos como el paso a desnivel de Insurgentes y Libertad se reportan sin novedad hasta el momento.

De manera adicional, se identificaron cruces con acumulación de agua en Jacinto Benavente y Ejército Nacional; Insurgentes y Montes de Oca; Eje Vial y Gutiérrez Nájera; así como Constitución y Mejía, donde se pidió a los automovilistas circular con extrema precaución.

En cuanto a la infraestructura hidráulica, se realizaron inspecciones en la Presa de Anapra y en el dique ubicado en Isla Santo Domingo y Chipre, los cuales se encuentran aproximadamente al 20 y 10 por ciento de su capacidad, respectivamente, sin riesgo inmediato, aunque bajo monitoreo permanente.

Finalmente, la autoridad municipal exhortó a la población a evitar salir de casa si no es necesario, no cruzar zonas con acumulación de agua y mantener medidas preventivas, ya que las lluvias podrían continuar y aumentar los niveles de encharcamiento e inundación en distintos puntos de la ciudad.

