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Mantiene Obras Públicas labores de bacheo en distintos sectores de Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

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POR Redacción ADN / Agencias
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Cuadrillas municipales y empresas contratadas trabajan en reparación de vialidades y atención de grietas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas mantiene trabajos permanentes de bacheo en distintos puntos de Ciudad Juárez, mediante brigadas municipales y contratos externos para la rehabilitación de vialidades.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que este lunes las cuadrillas realizaron labores en calles y avenidas como Víctor Hugo, Ramón Ortiz, Francisco Márquez, Camino Viejo a San José, Amelia, Paraje de San Isidro, Del 57, Zahuayo, Cuautla, Sitio de Cuautla, Jalpa, Descubrimiento y Tacuba.

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Asimismo, indicó que otros equipos de trabajo se concentraron en la colonia Misiones de Lago, la calle Félix Candela y la avenida División del Norte.

La dependencia también efectuó trabajos de calafateo y reparación de grietas sobre el bulevar Juan Pablo II, en el tramo comprendido entre la calle Arizona y la avenida Rafael Pérez Serna, en sentido de oriente a poniente.

“El trabajo de las cuadrillas es constante”.

González García recordó que durante abril fueron atendidos alrededor de 2 mil 800 baches en distintos sectores de la ciudad como parte del programa de mantenimiento vial.

El funcionario señaló además que varias calles recientemente pavimentadas ya se encuentran en funcionamiento y son utilizadas diariamente por automovilistas y residentes.

Entre las vialidades concluidas recientemente se encuentran Fernando Villalobos, Efraín González Luna, 15 de Septiembre, Francisco Villa y Mariano Escobedo, entre otras.

“Las calles recién pavimentadas ya están siendo utilizadas por la ciudadanía”.

La Dirección General de Obras Públicas indicó que los trabajos de bacheo y rehabilitación continuarán en distintos sectores de Ciudad Juárez para atender el deterioro de la carpeta asfáltica y mejorar la movilidad urbana.

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