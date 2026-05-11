Gana Ian Santarriaga tres medallas de plata en Olimpiada Nacional de Natación

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El atleta juarense destacó en León, Guanajuato, tras su reciente participación en el Mundial de Taekwondo en Arabia Saudita.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El deportista juarense Ian Santarriaga obtuvo tres medallas de plata en la Olimpiada Nacional de Natación celebrada en León, Guanajuato, luego de regresar de su participación en el Campeonato Mundial de Cadetes de Taekwondo realizado en Fujairah, Arabia Saudita.

Santarriaga, quien recientemente se ubicó en el quinto lugar mundial en taekwondo, retomó temporalmente la disciplina de natación, deporte en el que también mantiene una destacada trayectoria familiar y deportiva.

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El atleta fronterizo consiguió preseas plateadas en las pruebas de 200 metros dorso individual, relevo 4×100 combinado y relevo 4×200 libre, como integrante del equipo dirigido por el profesor José Luis Pacheco.

“Santarriaga colgó el dobok momentáneamente después de su participación en Arabia Saudita”.

Ian Carlos entrena desde los cinco años en la alberca Lolita Gómez de Ciudad Juárez y forma parte de una familia ampliamente vinculada a la natación fronteriza.

Su abuelo, Alejandro Santarriaga, entrenó durante años a generaciones de nadadores en la alberca del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, mientras que su padre Jorge representó a las Liebres del ITCJ en competencias nacionales estudiantiles.

Además de su desempeño en taekwondo, Ian Santarriaga continúa consolidándose como uno de los jóvenes atletas multidisciplinarios destacados de Ciudad Juárez, al competir y obtener resultados en dos disciplinas deportivas de alto nivel.

“El fronterizo tiene un largo historial familiar en las albercas”.

La participación del atleta juarense en la Olimpiada Nacional forma parte de la representación chihuahuense en una de las competencias deportivas juveniles más importantes del país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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