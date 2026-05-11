Declara Selección Chihuahua de Taekwondo estar lista para Olimpiada Nacional Conade 2026

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La delegación estatal competirá en Tlaxcala con 50 atletas, de los cuales 39 son originarios de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Selección Chihuahua de Taekwondo quedó oficialmente lista para participar en la Olimpiada Nacional Conade 2026, luego de la entrega de uniformes a los 50 atletas que representarán al estado en la máxima justa deportiva juvenil del país.

De los seleccionados estatales en la modalidad de combate, 39 deportistas son originarios de Ciudad Juárez, quienes competirán en categorías infantiles, cadetes, juveniles y Sub21.

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La competencia se desarrollará en Tlaxcala, sede que recibirá a atletas de todo el país en uno de los eventos más importantes del calendario deportivo amateur en México.

Entre los taekwondoínes juarenses que participarán en combate destacan Kevin Peinado, Sofía Chacón, Karim Rodríguez, Mateo Perales y Regina Arévalo, además de otros representantes clasificados en distintas divisiones.

“Están listos para vivir la máxima fiesta del deporte en México”.

La delegación estatal también consiguió la clasificación de dos equipos en la modalidad Team TKD, uno en categoría juvenil y otro en Sub21, integrados por atletas juarenses con experiencia nacional e internacional.

Entre ellos sobresale la participación de Darah Ponce, subcampeona mundial juvenil, así como Natalia Chávez, Fátima Torres, Leonardo Ontiveros y Gael Marentes.

En la modalidad de poomsae, Chihuahua logró clasificar parejas y tercias en categorías juveniles y adultas, fortaleciendo la representación estatal en distintas especialidades del taekwondo.

“La final de la Olimpiada Nacional representa el evento más importante del calendario competitivo a nivel amateur en México”.

Las competencias iniciarán el próximo 15 de mayo con pruebas de formas y continuarán hasta el 23 de mayo con las modalidades de combate en diferentes categorías.

La Olimpiada Nacional Conade es considerada una de las principales plataformas para la detección de talentos deportivos y el desarrollo de atletas rumbo al alto rendimiento y selecciones nacionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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